Höhere Zinssignale und steigende Ölpreise bremsen: DAX fällt nach Rekordlauf zurück

DAX aktuell

31.08.26 10:50 Uhr

Nach dem DAX-Rekord vom Freitag treten Anleger auf die Bremse: Neue Spannungen im Iran treiben die Ölpreise, während falkenhafte Töne von Fed-Chef Warsh Zinssorgen schüren.

• Trotz anhaltender Zinssorgen in den USA trugen die Erwartungen an hohe Unternehmensgewinne und die Investitionsfreude im Bereich künstliche Intelligenz zur Rally des DAX bei.

• Die positive Stimmung wurde durch die optimistische Einschätzung der US-Wirtschaft von Fed-Chef Kevin Warsh sowie starke Quartalszahlen von US-Unternehmen wie NVIDIA und Salesforce angetrieben.

• Der DAX erreichte am letzten Handelstag der Woche ein neues Rekordhoch bei 26.618,74 Punkten, nachdem er zuvor bereits auf ein Intraday-Hoch von 26.573,60 Punkten gestiegen war.

Nach dem Rekordhoch im DAX vom Freitag schalten die Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst einen Gang runter. Zur Eröffnung ging es 0,4 Prozent auf 26.464,14 Punkte nach unten und auch danach hält sich der deutsche Leitindex in der Verlustzone auf.

Am Freitag hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent nach oben geschraubt.

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Spannungen im Iran nehmen wieder zu und ziehen Ölpreise nach oben

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen. Es nahm dabei zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak ins Visier, wie das Nachrichtenportal "Axios" sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Sie sollten daran gehindert werden, neue Seeminen in der Straße von Hormus zu legen, hieß es. Die iranischen Revolutionsgarden drohten umgehend mit Vergeltung.

Daraufhin reagieren die Ölpreise wieder mit Aufschlägen und belasten weltweit die Aktienmärkte. So waren die US-Indizes noch am Freitag ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen.

Höhere Zinssignale des Fed-Chefs drücken auf die Stimmung

Zudem stellen sich die Anleger nach der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole darauf ein, dass der nächste Zinsschritt der US-Notenbank wohl nach oben und nicht nach unten geht, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

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Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hat am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires