Hoffnung auf diplomatische Lösung im Iran lässt Energiepreise fallen: DAX vor starkem Handelsstart

DAX aktuell

27.07.26 07:21 Uhr

Eine vorläufige Angriffspause im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgt zum Wochenstart für neue Zuversicht an den Finanzmärkten - auch beim DAX.

• Die US-Regierung verlängerte die Zölle zwischen 10 und 12,5 %, während der Ölpreis unter 100 US-Dollar fiel, was Inflationsängste dämpft; ein mögliches Risiko bleibt die anhaltende Eskalation im Nahost-Konflikt.

• Die Aktien des Softwarekonzerns SAP konnten durch einen starken Cloud-Vertragsbestand und positive Quartalsaussichten den Markt stützen, während geopolitische Spannungen im Nahost-Konflikt und Unsicherheiten bei KI-Investitionen die Marktstimmung belasten.

• Der DAX schloss am Freitag 1,36 % höher bei 25.099 Punkten, nachdem er sich zuvor dem tiefsten Stand seit Juni angenähert hatte, mit Unterstützung bei etwa 24.700 Punkten.

Der DAX hat den Freitagshandel mit einem Plus von 1,36 Prozent bei 25.099 Zählern und damit komfortabel oberhalb von 25.000 Punkten beendet. Am Montag zeichnen sich Gewinne ab.

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Hoffnungen auf Diplomatie-Lösung im Iran

Dank einer Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte der DAX zu Wochenbeginn an die Stärke vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem XETRA-Start knapp ein Prozent höher auf 25.325 Punkte. Damit winkt der höchste Stand seit drei Wochen.

Die USA haben die Angriffe gegen den Iran vorerst beendet. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Das Militär begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe.

Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Und das komme an den Börsen gut an. Die zweite Nacht in Folge ohne Angriffe bringe ein Stück Zuversicht und Optimismus zurück.

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Energiepreise geben nach

Profitieren dürften die Aktienkurse nicht zuletzt von fallenden Energiepreisen. Der Preis für ein Fass Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent gab um bis zu sieben Prozent nach und fiel unter die Marke von 90 Dollar. Zuletzt betrug das Minus noch knapp fünf Prozent. Der Gaspreis sackte sogar um neun Prozent ab.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires