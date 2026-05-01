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Hoffnung auf Entspannung im Nahost-Konflikt: DAX übersteigt 25.000-Punkte-Marke und klettert Richtung Rekordhoch

25.05.26 20:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Pfingstmontag an der Börse Frankfurt - Entspannungssignale im Iran-Krieg schicken DAX über 25.000er Marke | finanzen.net

Dem deutschen Leitindex ist an Pfingstmontag ein deutlicher Sprung über die Marke von 25.000 Punkten gelungen, angetrieben von der Hoffnung auf Entspannung im Nahost-Konflikt.

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Der DAX nahm den Handel mit Gewinnen auf und übersprang damit direkt die wichtige Marke bei 25.000 Zählern. Im Verlauf konnte das Barometer weiter zulegen - auf zuletzt 25.389,10 Zähler (+2,01 Prozent).

Auch der MDAX kletterte am Montag zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren, während der SDAX bei 18.931,18 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte.

Fallende Ölpreise

Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Gewinnsträhne am Pfingstmontag beschleunigt fortgesetzt. Die Anleger setzen zunehmend auf ein Ende des Iran-Kriegs und greifen angesichts deutlich fallender Ölpreise beherzt zu.

Mögliches Rahmenabkommen mit Teheran - Wiederöffnung der Straße von Hormus?

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

Nach Einschätzung von Marktanalyst Timo Emden dürfte die Skepsis unter den Anlegern aber anhalten. Zu oft seien Investoren zuletzt von vermeintlichen Fortschritten ausgegangen, ehe neue Drohungen oder geopolitische Rückschläge für Enttäuschung gesorgt hätten. "Entscheidend dürfte sein, ob den politischen Signalen diesmal tatsächlich belastbare Vereinbarungen folgen", so Emden. Der DAX dürfte sich damit weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Erleichterungsrally und Verunsicherung bewegen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird am deutschen Aktienmarkt wieder kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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