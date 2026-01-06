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Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX geht nach wechselhaftem Handel stabil ins Wochenende

29.05.26 18:30 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX schließt trotz möglicher Entspannung im Iran-Konflikt wenig verändert | finanzen.net

Der DAX zeigte sich wechselhaft, die anfänglichen Gewinne konnte er nicht halten. Die Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt bleibt im Fokus der Anleger.

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Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent bei 25.126,35 Punkten in den Freitagshandel ein. Danach hielt er sich überwiegend im Plus, bevor er am frühen Nachmittag an die Nulllinie zurückfiel. Im weiteren Tagesverlauf änderte er mehrfach die Richtung. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,05 Prozent höher bei 25.104,7 Zählern ins Wochenende.

Die Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt hatte bereits am Donnerstag die US-Börsen gestützt und in Asien überwiegend für steigende Kurse gesorgt.

USA und Iran stehen offenbar vor vorläufiger Einigung

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen weiter.

Börsen vor weiteren Ausschlägen?

Diese neue Entwicklung beruhige die Börsen und lasse die Ölpreise sowie die Zinsen sinken, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Dass eine Kompromissfindung hier schwierig und langwierig sein kann, sollte weiterhin niemanden überraschen. Und so müssen sich die Börsen trotz der aktuell positiven Nachrichtenlage auch weiterhin auf erhöhte Schwankungen einstellen", ergänzte der Experte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

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