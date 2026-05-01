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Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX könnte Rekordhoch wieder ins Visier nehmen

29.05.26 07:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte Rekordmarke im Blick behalten - Entspannung im Iran-Konflikt? | finanzen.net

Der DAX dürfte am Freitag wieder etwas zulegen und sich seinem Rekordhoch annähern. Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt sorgt für bessere Stimmung unter Anlegern.

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Der DAX dürfte am Freitag mit Unterstützung der positiven Vorgaben aus den USA und Asien leicht zulegen und sich wieder seinem Rekordhoch nähern, nachdem er am Vortag zeitweise wieder unter die psychologisch wichtige 25.000er-Marke fiel. Im Fokus der Anleger bleibt weiterhin der Konflikt mit dem Iran.

Die Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt hatte bereits am Donnerstag die US-Börsen gestützt und in Asien überwiegend für steigende Kurse gesorgt.

USA und Iran stehen offenbar vor vorläufiger Einigung

Die USA und der Iran nähern sich laut US-Angaben einer Verlängerung der Waffenruhe und weiteren Verhandlungen an. US-Vizepräsident JD Vance sagte, bei einer gemeinsamen Absichtserklärung seien deutliche Fortschritte erzielt worden, einige Punkte seien aber noch offen. Ob Präsident Donald Trump zustimmt, sei unklar.

Aus Teheran hieß es dagegen, es gebe bisher keine bestätigte vorläufige Einigung. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf Verhandlungskreise, ein entsprechender Text liege noch nicht vor. Medienberichten zufolge könnte die Vereinbarung die seit dem 8. April geltende Waffenruhe verlängern, die Straße von Hormus wieder öffnen und Gespräche über das iranische Atomprogramm vorbereiten. Demnach wäre unter anderem eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe geplant.

Parallel verschärfen die USA den Druck auf den Iran: Neue Sanktionen richten sich gegen Organisationen, Personen und Schiffe der iranischen "Schattenflotte", über die Teheran trotz Sanktionen Öl exportieren soll. Zudem dementierte das US-Militär iranische Berichte über den Abschuss einer US-Drohne im Persischen Golf.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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