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DAX aktuell

Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX stabil - Rekordhoch bleibt im Visier

29.05.26 15:42 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX von möglicher Entspannung im Iran-Konflikt unbeeindruckt | finanzen.net

Der DAX zeigt sich am Freitag stabil, die anfänglichen Gewinne kann er nicht halten. Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt sorgt für bessere Stimmung unter Anlegern.

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Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent bei 25.126,35 Punkten in den Freitagshandel ein. Danach hielt er sich überwiegend im Plus, bevor er am frühen Nachmittag an die Nulllinie zurückfällt.

Die Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt hatte bereits am Donnerstag die US-Börsen gestützt und in Asien überwiegend für steigende Kurse gesorgt.

USA und Iran stehen offenbar vor vorläufiger Einigung

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen am Morgen weiter.

Börsen vor weiteren Ausschlägen?

Diese neue Entwicklung beruhige die Börsen und lasse die Ölpreise sowie die Zinsen sinken, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Dass eine Kompromissfindung hier schwierig und langwierig sein kann, sollte weiterhin niemanden überraschen. Und so müssen sich die Börsen trotz der aktuell positiven Nachrichtenlage auch weiterhin auf erhöhte Schwankungen einstellen", ergänzte der Experte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

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