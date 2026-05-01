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Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern

13.05.26 08:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX vor Stabilisierung - 24.000-Punkte im Blick | finanzen.net

Der DAX steuert zur Wochenmitte auf eine Erholung zu und könnte dabei sogar die Marke von 24.000 Punkten zurückerobern.

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Zur Wochenmitte und kurz vor dem Feiertag zeichnet sich beim DAX nach den deutlichen Verlusten vom Vortag eine Gegenbewegung ab. Im vorbörslichen Handel gewinnt der deutsche Leitindex zeitweise moderat hinzu. Damit könnte der Leitindex die wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobern, die er am Dienstag unterschritten hatte.

China-Besuch von Trump sorgt für Aufmerksamkeit

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Der Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank bezeichnete die Reise als "das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages". Zwar gehe es offiziell um Handelsfragen, doch Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking. Gleichzeitig werde das Treffen vom Krieg im Iran überschattet. Nach Ansicht von Stanzl ist der innenpolitische Druck auf Trump gestiegen, den Konflikt zu beenden - vor allem wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation in den USA. "Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich", so Stanzl.

Berichtssaison bleibt auch zur Wochenmitte im Fokus

Zusätzlich richtet sich der Blick der Anleger auf zahlreiche neue Quartalszahlen großer Unternehmen. Die laufende Berichtssaison gewinnt weiter an Dynamik und könnte erneut starke Kursausschläge bei einzelnen Aktien auslösen. Auf der Agenda stehen unter anderem DAX-Schwergewichte wie Deutsche Telekom, E,ON, RWE, Merck, die Allianz und Siemens

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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