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Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX geht erneut schwach ins Wochenende

08.05.26 17:44 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX letztlich schwach - Beschuss im Iran lässt Diplomatiehoffnungen verpuffen | finanzen.net

Der deutsche Leitindex verbuchte zum Wochenabschluss wieder einen Rücksetzer. Zwischenzeitliche Hoffnungen auf ein Kriegsende im Iran waren wohl Makulatur.

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Der DAX begann den Freitagshandel mit einem Minus von 0,88 Prozent bei 24.447,65 Punkten und blieb auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone. Im Späthandel wurde das Minus nochmal größer, sodass der Leitindex letztlich mit einem Abschlag von 1,32 Prozent bei 24.338,63 Punkten ins Wochenende ging.

Die zwischenzeitliche Erholung in dieser Handelswoche im Zusammenhang mit dem KI-Boom an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost waren damit wieder Makulatur. Sein Wochenhoch erreichte er am Mittwoch mit 25.152 Punkten, noch deutlich unter seinem Rekord vom Januar bei 25.507 Punkten.

Hoffnung auf Kriegsende verpufft

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird zurzeit auf die Probe gestellt: Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus hat das US-Militär als Vergeltung Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. US-Präsident Donald Trump forderte den Iran nach den Schlägen auf iranische Ziele erneut unter Drohungen auf, "schnell" eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Die seit rund einem Monat bestehende Waffenruhe gelte aber weiter. Die Ölpreise zogen wieder an.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht wachsende Risiken für den jüngst KI-getriebenen und zunehmend sorglosen Markt, wenn der Iran-Konflikt ungelöst bleibe.

US-Arbeitsmarktdaten überraschen

Vor dem Wochenende sorgte der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für eine Überraschung. Im April ist die Beschäftigtenzahl wider erwarten deutlich gestiegen. "Jobs wurden einmal mehr vor allem im Dienstleistungssektor geschaffen, und zwar vor allem da, wo der Mensch gefordert ist", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ersetzt hingegen in anderen Dienstleistungsbereichen den Menschen, was sich in einem Jobabbau niederschlägt." In der Informationstechnologie sei die Beschäftigung um 11 Prozent gesunken. "Dies zeigt wie einschneidend die Künstliche Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt bereits ist", schrieb Gitzel.

Bilanzsaison mit Verschnaufpause

Am Freitag legte die Berichtssaison, die in den vergangenen Tagen die Märkte in Atem gehalten hatte, eine Verschnaufpause ein und ließ Anleger etwas durchatmen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

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