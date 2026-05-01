DAX aktuell

Der deutsche Leitindex verbucht zum Wochenabschluss wieder einen Rücksetzer. Zwischenzeitliche Hoffnungen auf ein Kriegsende im Iran sind wohl Makulatur.

Der DAX begann den Freitagshandel mit einem Minus von 0,88 Prozent bei 24.447,65 Punkten und bleibt danach in der Verlustzone.

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Die zwischenzeitliche Erholung in dieser Handelswoche im Zusammenhang mit dem KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost ist damit wieder Makulatur. Sein Wochenhoch erreichte er am Mittwoch mit 25.152 Punkten, noch deutlich unter seinem Rekord vom Januar bei 25.507 Punkten. Nun dürfte er die am Mittwoch von 24.400 Punkten aus aufgerissene Kurslücke wieder schließen.

Hoffnung auf Kriegsende verpufft

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird zurzeit auf die Probe gestellt: Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus hat das US-Militär als Vergeltung Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. US-Präsident Donald Trump forderte den Iran nach den Schlägen auf iranische Ziele erneut unter Drohungen auf, "schnell" eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Die seit rund einem Monat bestehende Waffenruhe gelte aber weiter. Die Ölpreise zogen wieder an.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht wachsende Risiken für den jüngst KI-getriebenen und zunehmend sorglosen Markt, wenn der Iran-Konflikt ungelöst bleibe.

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Warten auf US-Arbeitsmarktdaten

Vor dem Wochenende dürfte am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Aufmerksamkeit sorgen. Er gibt Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft und ist Inflation sollten Anleger auf das Lohnwachstum achten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Bilanzsaison mit Verschnaufpause

Am Freitag legt die Berichtssaison, die in den vergangenen Tagen die Märkte in Atem gehalten hatte, eine Verschnaufpause ein und lässt Anleger etwas durchatmen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires