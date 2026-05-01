DAX aktuell

Für den deutschen Leitindex deutet sich am Freitag ein weiterer Rücksetzer an. Zwischenzeitliche Hoffnungen auf ein Kriegsende im Iran sind wohl Makulatur.

Der DAX hatte am Donnerstag 1,02 Prozent tiefer bei 24.663,61 Punkten geschlossen und damit die 25.000-Punkte-Marke deutlich aus dem Blick verloren. Auch am Freitag dürfte der wichtige Zählerstand kein Thema sein, vorbörslich zeichnen sich Verluste von rund 0,8 Prozent ab.

Wer­bung Wer­bung

Die zwischenzeitliche Erholung in dieser Handelswoche im Zusammenhang mit dem KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost dürfte damit wieder Makulatur sein. Sein Wochenhoch erreichte er am Mittwoch mit 25.152 Punkten, noch deutlich unter seinem Rekord vom Januar bei 25.507 Punkten. Nun dürfte er die am Mittwoch von 24.400 Punkten aus aufgerissene Kurslücke wieder schließen.

Hoffnung auf Kriegsende verpufft

Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit.

Präsident Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Der Rückgang der Ölpreise setzte sich zuletzt ohnehin nicht mehr fort - in der Nacht zogen sie wieder etwas deutlicher an. Inzwischen meldeten auch die Vereinigten Arabischen Emirate wieder iranische Angriffe.

Wer­bung Wer­bung

Bilanzsaison mit Verschnaufpause

Am Freitag legt die Berichtssaison, die in den vergangenen Tagen die Märkte in Atem gehalten hatte, eine Verschnaufpause ein und lässt Anleger etwas durchatmen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires