DAX aktuell

Die Hoffnung auf ein schnelles Ende im USA-Iran-Krieg kehrt allmählich zurück. Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Donnerstag wieder etwas mutiger werden.

Der DAX tendiert im vorbörslichen Handel am Donnerstag zu leichten Gewinnen. Zeitweise legt er in den Indikationen um 0,38 Prozent auf 24.158,74 Punkte zu. Das Barometer könnte so wieder die 200-Tage-Linie testen, die aktuell bei 24.104 Zählern verläuft. Am Vortag konnte der deutsche Leitindex um marginale 0,09 Prozent auf 24.066,70 Punkte zulegen.

Die Börsen in Fernost legen angesichts von Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Iran-Krieg am Donnerstag klar zu. Dabei steigt der japanische Nikkei 225 auf ein neues Rekordhoch von 59.606,99 Punkten.

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Hoffen auf baldige Einigung im Nahost-Konflikt

Die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran bleibt auch am Donnerstag spürbar. Anleger schauen weiter gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners "lebt die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden weiter". Wirtschaftlich bedeute dies aber nur den "Startschuss für einen langen und steinigen Weg zurück zu geordneten und kalkulierbaren Energiemärkten". Die aktuellen Kurse beinhalteten jedenfalls eine gehörige Portion Optimismus, sagte der Experte mit Blick auf die US-Rekorde vom Vorabend.

Trump kündigt Verhandlungen zwischen Israel und Libanon an

Israel und der Libanon werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump heute zu Gesprächen auf höchster Ebene zusammenkommen. Die "Anführer" beider Nachbarländer hätten seit langem nicht mehr miteinander gesprochen, bestimmt 34 Jahre, schrieb der Republikaner am Mittwochabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu: "Morgen (Donnerstag) wird es passieren. Fein!" Hintergrund ist der andauernde Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

Wen genau Trump mit den Anführern beider Länder meint, geht aus seinem Post nicht hervor. Libanons Ministerpräsident ist Nawaf Salam, sein israelischer Kollege ist Benjamin Netanjahu. Die Präsidenten beider Länder heißen Joseph Aoun und Izchak Herzog. Es gehe darum, zu versuchen, "etwas Luft zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen", schrieb Trump. Vertreter beider Staaten waren bereits am Dienstagabend in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX