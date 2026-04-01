DAX aktuell

Die Hoffnung auf ein schnelles Ende im USA-Iran-Krieg kehrt allmählich zurück. Anleger am deutschen Aktienmarkt stiegen am Donnerstag wieder vermehrt ein.

Der DAX legte am Donnerstag zum Handelsstart zu, musste seine anfänglichen Gewinne jedoch schon kurz drauf wieder abgeben. Ab Mittag zeigte sich der deutsche Leitindex wieder mit Aufschlägen. Damit behauptete er sich weiter über der 24.000-Punkte-Marke und stieg über die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie, die bei 24.104 Zählern verläuft. Am Ende blieb ein Plus von 0,36 Prozent auf 24.154,47 Zählern an der Kurstafel.

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Bestmarken an den internationalen Börsen

"Die Hoffnung auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes (zwischen dem Iran und den USA) treibt Anlegerinnen und Anleger in Aktien", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Bestmarke des marktbreiten S&P 500 vom Vortag wertet er als Beleg, dass "der US-Aktienmarkt den Iran-Krieg hinter sich gelassen hat, bevor er wirklich vorbei ist". Auch das Tech-Barometer NASDAQ 100 stellte einen Rekord auf, ebenso am Donnerstag der japanische Nikkei 225 mit 59.688,10 Punkten.

Die aktuellen Bewertungen in New York beinhalteten allerdings "eine gehörige Portion Optimismus", was die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs angehe, gab Altmann zu bedenken. Denn ein Friedensschluss wäre erst der "Startschuss für einen langen und steinigen Weg zurück zu geordneten und kalkulierbaren Energiemärkten".

Hoffen auf baldige Einigung im Nahost-Konflikt

Anleger schauen weiter gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Von den Profis sind wenige Bullen aus Aktien raus und noch weniger short gegangen. Zweckoptimismus nennt dies Sentiment-Analyst Joachim Goldberg.

Trump kündigt Verhandlungen zwischen Israel und Libanon an

Israel und der Libanon werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump heute zu Gesprächen auf höchster Ebene zusammenkommen. Die "Anführer" beider Nachbarländer hätten seit langem nicht mehr miteinander gesprochen, bestimmt 34 Jahre, schrieb der Republikaner am Mittwochabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu: "Morgen (Donnerstag) wird es passieren. Fein!" Hintergrund ist der andauernde Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

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Wen genau Trump mit den Anführern beider Länder meint, geht aus seinem Post nicht hervor. Libanons Ministerpräsident ist Nawaf Salam, sein israelischer Kollege ist Benjamin Netanjahu. Die Präsidenten beider Länder heißen Joseph Aoun und Izchak Herzog. Es gehe darum, zu versuchen, "etwas Luft zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen", schrieb Trump. Vertreter beider Staaten waren bereits am Dienstagabend in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen.

Sentiment-Analyse

Auf die vergleichsweise ruhige Börsenwoche haben die DAX-Anleger unterschiedlich reagiert. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profianlegern um 4 Punkte auf 51 Prozent gefallen, bei den Privaten stieg dieser Anteil um 6 auf 50 Prozent.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Benedict Kurschat, Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires