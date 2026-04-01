DAX aktuell

Die Hoffnung auf ein schnelles Ende im USA-Iran-Krieg kehrt allmählich zurück. Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben am Donnerstag dennoch eher vorsichtig.

Der DAX legte am Donnerstag zum Handelsstart um 0,29 Prozent auf 24.135,49 Punkte zu, musste seine anfänglichen Gewinne jedoch schon kurz drauf wieder abgeben. Auch aktuell schwankt der deutsche Leitindex weiterhin zwischen leichten Gewinnen und der Nulllinie. Damit behauptet er sich weiter über der 24.000-Punkte-Marke, blieb aber minimal unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie, die aktuell bei 24.104 Zählern verläuft.

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Die Börsen in Fernost legten hingegen angesichts von Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Iran-Krieg am Donnerstag klar zu. Dabei erreichte der japanische Nikkei 225 zeitweise ein neues Rekordhoch von 59.688,10 Punkten.

Hoffen auf baldige Einigung im Nahost-Konflikt

Anleger schauen weiter gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden.

"Die Hoffnung auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes (zwischen dem Iran und den USA) treibt Anlegerinnen und Anleger in Aktien", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Laut ihm "lebt die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden weiter". Die Bestmarke des marktbreiten US-Index S&P 500 vom Vortag wertet er als Beleg, dass "der US-Aktienmarkt den Iran-Krieg hinter sich gelassen hat, bevor er wirklich vorbei ist". Die aktuellen Bewertungen in New York beinhalteten allerdings "eine gehörige Portion Optimismus", was die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs angehe, gab Altmann zu bedenken. Denn ein Friedensschluss wäre erst der "Startschuss für einen langen und steinigen Weg zurück zu geordneten und kalkulierbaren Energiemärkten".

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Trump kündigt Verhandlungen zwischen Israel und Libanon an

Israel und der Libanon werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump heute zu Gesprächen auf höchster Ebene zusammenkommen. Die "Anführer" beider Nachbarländer hätten seit langem nicht mehr miteinander gesprochen, bestimmt 34 Jahre, schrieb der Republikaner am Mittwochabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu: "Morgen (Donnerstag) wird es passieren. Fein!" Hintergrund ist der andauernde Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

Wen genau Trump mit den Anführern beider Länder meint, geht aus seinem Post nicht hervor. Libanons Ministerpräsident ist Nawaf Salam, sein israelischer Kollege ist Benjamin Netanjahu. Die Präsidenten beider Länder heißen Joseph Aoun und Izchak Herzog. Es gehe darum, zu versuchen, "etwas Luft zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen", schrieb Trump. Vertreter beider Staaten waren bereits am Dienstagabend in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Benedict Kurschat, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX