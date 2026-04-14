DAX aktuell

Neue Hoffnungen auf eine Fortsetzung der US-Iran-Gespräche dürften dem deutschen Leitindex am Dienstag weiteren Auftrieb geben.

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zu einem freundlichen Start verhelfen: Vorbörslich bewegt sich der DAX zeitweise 0,7 Prozent höher bei 23.910 Punkten.

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Bereits zu Wochenbeginn konnte der Leitindex seine anfänglichen Verluste deutlich reduzieren und schloss letztlich 0,26 Prozent tiefer bei 23.742,44 Zählern. Die Marke von 24.000 Punkten bleibt vorerst im Fokus, nachdem sie in der vergangenen Woche eine Hürde für die Erholung dargestellt hatte.

Verhandlungsfantasie zwischen USA und Iran

Nachdem die direkten Gespräche zwischen den USA und dem Iran am frühen Sonntag zunächst ohne Ergebnis beendet worden waren, deuten bislang unbestätigte Berichte aus US-Medien darauf hin, dass Donald Trump zu einer Fortsetzung der Verhandlungen bereit ist. Seinen Angaben zufolge hätten die iranischen Vertreter bereits am Vortag Kontakt mit den USA aufgenommen. Am Montag hatte zudem seine Blockade der Straße von Hormus begonnen.

Märkte hoffen auf Durchbruch

Auch die asiatischen Börsen profitierten am Dienstag von den Hoffnungen auf eine Einigung, während die Ölpreise wieder unter die Marke von 100 US-Dollar gefallen sind. Nach Einschätzung der Commerzbank scheinen die Märkte bereits eine mögliche Einigung einzupreisen, noch bevor die in einer Woche endende zweiwöchige Waffenruhe ausläuft. Gleichzeitig wiesen die Experten darauf hin, dass weiterhin erhebliche Differenzen zwischen den beiden Seiten bestehen.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX