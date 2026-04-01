DAX aktuell

Neue Hoffnungen auf eine politische Entspannung im Nahen Osten verhilft dem deutschen Leitindex am Dienstag zu kräftigen Gewinnen.

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran schiebt den deutschen Aktienmarkt am Dienstag an: Zum Handelsstart stieg der DAX um 0,89 Prozent auf 23.953,93 Punkte. Im Anschluss baut er sein Plus weiter aus und steigt dabei zeitweise über die 24.000-Punkte-Marke.

Wer­bung Wer­bung

Verhandlungsfantasie zwischen USA und Iran

Nachdem die direkten Gespräche zwischen den USA und dem Iran am frühen Sonntag zunächst ohne Ergebnis beendet worden waren, deuten bislang unbestätigte Berichte von US-Medien darauf hin, dass Donald Trump zu einer Fortsetzung der Verhandlungen bereit ist. Seinen Angaben zufolge hätten die iranischen Vertreter bereits am Vortag Kontakt mit den USA aufgenommen.

Zudem wollen die libanesische Regierung und Israel in Washington erstmals seit Jahrzehnten direkte Gespräche auf politischer Ebene beginnen. Israel strebt laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Libanon an. Er fordert eine Entwaffnung der libanesischen Hisbollah-Miliz, die mit dem Iran verbündet ist.

Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde erwägen würden, bestehe "die Chance auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Friedensabkommen würde zudem die Straße von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Am Montag war zusätzlich zur Blockade der Meerenge durch den Iran eine US-Blockade der Straße von Hormus in Kraft getreten.

Wer­bung Wer­bung

Märkte hoffen auf Durchbruch

Auch die asiatischen Börsen profitierten am Dienstag von den Hoffnungen auf eine Einigung, während die Ölpreise wieder unter die Marke von 100 US-Dollar gefallen sind. Nach Einschätzung der Commerzbank wirke es so, als preisten die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Einigung ein, bevor die zweiwöchige Waffenruhe in einer Woche abläuft. Dabei dürften die Differenzen zwischen den beiden Seiten aber noch erheblich sein, gaben die Experten der Bank am Morgen zu bedenken.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX