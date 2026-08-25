Hohe Ölpreise drücken erneut auf die Stimmung: DAX mit weiteren Abschlägen

DAX aktuell

02.09.26 17:39 Uhr

Der hartnäckige Ölpreisanstieg zwingt die Aktienmärkten weiter in die Knie. Neue Rekorde rücken in die Ferne.

• Der DAX erreichte zuletzt am Freitag ein Intraday-Allzeithoch von 26.618,74 Punkten, schloss aber bei 26.569,99 Punkten, während globale Wachstumssorgen die Märkte weiterhin belasten.

• Steigende Ölpreise, getrieben durch Konflikte zwischen den USA und dem Iran, erreichen über 95 US-Dollar pro Barrel Brent, was insbesondere technologische Indizes in Fernost belastet.

• Der DAX fällt am Mittwoch um 0,32 % und rutscht unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten, mit einem möglichen Test der 50-Tage-Linie bei 25.625 Punkten.

Der DAX begann den Mittwochshandel leicht im Minus und rutschte danach tiefer ab. Am Nachmittag konnte das Aktienbarometer aus dem Tagestief treten und letztlich 0,5 Prozent niedriger bei 25.839,33 Punkten schließen.

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50-Tage-Linie rückt näher

Damit fiel der Leitindex unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurück - das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs. Es drohte ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten (Tagestief: 25.727). Erst tags zuvor rutschte er unter die 21-Tage-Linie bei 26.243 Zählern.

Nahost-Konflikt treibt Ölpreise wieder in die Höhe

Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das trieb die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.

Schwache Vorgaben aus Fernost

Die Vorgaben aus Fernost waren zudem keine Stütze, hier wurden teils deutliche Kursverluste verzeichnet. Unter die Räder gerieten dabei vor allem die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225, nachdem bereits in den USA Wachstumswerte besonders schwach waren. Diese gelten als besonders anfällig für steigende Ölpreise, da diese Zinssorgen befeuern, die insbesondere hoch bewertete Technologiewerte belasten.

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Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires