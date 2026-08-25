Hohe Ölpreise drücken weiter auf die Stimmung: DAX mit weiteren Abschlägen
Der hartnäckige Ölpreisanstieg zwingt die Aktienmärkten weiter in die Knie. Neue Rekorde rücken in die Ferne.
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Der DAX begann den Mittwochshandel 0,32 Prozent niedriger bei 25.886,67 Punkten und rutscht danach noch tiefer ab.
50-Tage-Linie rückt näher
Damit fällt der Leitindex unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurück - das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs. Es droht ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten. Erst tags zuvor rutschte er unter die 21-Tage-Linie bei 26.243 Zählern.
Nahost-Konflikt treibt Ölpreise wieder in die Höhe
Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das treibt die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.
Schwache Vorgaben aus Fernost
Die Vorgaben aus Fernost waren zudem keine Stütze, hier waren teils deutliche Kursverluste zu verzeichnen. Unter die Räder gerieten dabei vor allem die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225, nachdem bereits in den USA Wachstumswerte besonders schwach waren. Diese gelten als besonders anfällig für steigende Ölpreise, da diese Zinssorgen befeuern, die insbesondere hoch bewertete Technologiewerte belasten.
Letzte DAX-Rekorde
Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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