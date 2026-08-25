Hohe Ölpreise drücken weiter auf die Stimmung: DAX mit weiteren Abschlägen

DAX aktuell

02.09.26 14:14 Uhr

Der hartnäckige Ölpreisanstieg zwingt die Aktienmärkten weiter in die Knie. Neue Rekorde rücken in die Ferne.

• Trotz der jüngsten Verluste erreichte der DAX zuletzt ein Intraday-Rekordhoch von 26.618,74 Punkten, mit Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und geldpolitische Signale.

• Die Börsen werden durch steigende Ölpreise, rekordhohe Zinsen und die Erwartung einer Zinserhöhung durch die EZB und die US-Notenbank belastet, was den Abwärtsdruck verstärkt.

• Der DAX fiel am Dienstag unter die 26.000-Punkte-Marke und schloss mit einem Minus von 1,10 % bei 25.970,11 Punkten, was die Fortsetzung der Korrektur vom Rekordhoch im September zeigt.

Der DAX begann den Mittwochshandel 0,32 Prozent niedriger bei 25.886,67 Punkten und rutscht danach noch tiefer ab.

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50-Tage-Linie rückt näher

Damit fällt der Leitindex unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurück - das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs. Es droht ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten. Erst tags zuvor rutschte er unter die 21-Tage-Linie bei 26.243 Zählern.

Nahost-Konflikt treibt Ölpreise wieder in die Höhe

Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das treibt die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.

Schwache Vorgaben aus Fernost

Die Vorgaben aus Fernost waren zudem keine Stütze, hier waren teils deutliche Kursverluste zu verzeichnen. Unter die Räder gerieten dabei vor allem die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225, nachdem bereits in den USA Wachstumswerte besonders schwach waren. Diese gelten als besonders anfällig für steigende Ölpreise, da diese Zinssorgen befeuern, die insbesondere hoch bewertete Technologiewerte belasten.

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Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires