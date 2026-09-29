Hohe Ölpreise und Anleiherenditen drücken auf die Stimmung: DAX dürfte schwierigem Umfeld trotzen

DAX aktuell

29.09.26 07:28 Uhr

Am Aktienmarkt bleiben die Augen der Anleger am Dienstag auf die steigenden Ölpreise und den anhaltenden Ausverkauf an den Anleihemärkten gerichtet.

• Die US-Regierung rechnet mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran, während die Inflationsentwicklung und die Beschäftigungslage die geldpolitischen Entscheidungen beeinflussen, was die Märkte vor Herausforderungen stellt und auf eine mögliche Stagflation hindeutet.

• Die Ölpreise schwankten aufgrund wieder fließender Mengen durch beschädigte Pipelines und bleiben ein entscheidender Faktor für die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank, wobei die Stimmung angesichts hoher Energiepreise angespannt ist.

• Der DAX startete die Woche mit einem minimalen Plus, schloss jedoch kaum verändert bei etwa 25.374 Punkten, während die Aktienmärkte durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ölpreisen und geopolitischen Spannungen belastet wurden.

Mit relativ wenig Technologie-Anteil dürfte sich der DAX jedoch der internationalen Schwäche in dieser Branche aber entziehen können, die nach der New Yorker NASDAQ in Asien auch die Börse in Seoul nochmals etwas belastete.

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Hoffnung auf baldiges Ende des Nahost-Konflikts schwinden: Ölpreis zieht an

Die Ölpreise steigen derzeit wieder, während der Optimismus hinsichtlich eines baldigen diplomatischen Durchbruchs im Krieg zwischen den USA und dem Iran nachlässt. Von ölpreisbedingten Inflationssorgen angetrieben hatten zunehmende Wetten auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed am Montag die Renditen von amerikanischen Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs getrieben.

Schwächster Börsenmonat macht seinem Ruf alle Ehre

Der Marktbeobachter Stephen Innes stellt sich die Frage, wie lange das US-Wirtschaftswachstum höhere Zinsen und Ölpreise noch ausgleichen kann, während "das Aktienpolster nicht mehr weiter wächst". Neben dem DAX steuert auch der New Yorker Dow Jones Industrial mit Einbußen größer drei Prozent auf einen überdurchschnittlich schwachen September zu.

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US-Arbeitsmarkt und Konjunkturdaten im Blick

Auf Konjunkturseite richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf zwei Termine am Freitag: den US-Arbeitsmarktbericht und die Verbraucherpreisdaten aus der Europäischen Union. Beide gelten als wichtige Weichensteller für den geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Bereits am Mittwoch und Donnerstag stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus Asien, den USA und Europa an, die als zentrale Frühindikatoren für die wirtschaftliche Stimmung gelten.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires