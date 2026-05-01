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Im Abwärtssog: DAX fällt unter 24.000 Punkte - Iran-Krieg, Inflations- und Zinssorgen belasten

15.05.26 15:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Ölpreis-Schock und Asien-Schwäche: DAX mit Rücksetzer | finanzen.net

Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den DAX am Freitag wieder deutlich abwärts.

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Der DAX eröffnete mit einem Abschlag von 0,93 Prozent bei 24.229,29 Punkten. Im weiteren Verlauf baut er die Verluste noch aus.

200-Tage-Linie im Blick

Damit rutscht der deutsche Leitindex auch unter die 200-Tage-Linie bei aktuell 24.118 Punkten. Das Trendbarometer verläuft aktuell seitwärts und signalisiert damit einen trendlosen DAX - bei deutlichen Ausschlägen in beide Richtungen. Auch die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke wird vor dem Wochenende unterschritten.

Trumps China Besuch weiter im Fokus - Ölpreise belasten Stimmung

Inflations- und Zinssorgen trüben vor dem Wochenende die Stimmung unter den Aktien-Anlegern und drücken die Indizes am deutschen Aktienmarkt nach unten. Eine Lösung im Iran-Krieg lässt auf sich warten, weshalb die Ölpreise auf hohem Niveau bleiben. Im Technologiesektor kam es zu Gewinnmitnahmen, im Rohstoffsektor standen Edelmetalle und Industriemetalle unter Druck. Letztlich hatten sich die Anleger wohl auch von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Trump befindet sich inzwischen wieder auf der Rückreise.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Alexandra Hesse, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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