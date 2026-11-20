Im Sog der Weltbörsen: DAX fällt zeitweise unter 25.000-Punkte-Marke - sechster Verlusttag
Die Korrektur des DAX findet auch am Freitag zunächst keinen Halt. Es droht der sechste Verlusttag in Folge.
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Der DAX verlor zur Handelseröffnung rund 1 Prozent auf 25.187,51 Punkte und bleibt tief im Minus. Dabei reißt das Börsenbarometer zeitweise die 25.000-Zähler-Marke. Die angespannte weltweite Börsenlage brockt dem deutschen Leitindex damit wohl den sechsten Verlusttag in Folge ein.
Anthropic-IPO liefert nicht den erhofften Schwung
Die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie ließ jedoch schnell nach: nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen sie bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sie sich im außerbörslichen Handel sogar ihrem Ausgabepreis.
Schwaches Tech-Umfeld
Auch der restliche Tech-Sektor blieb unter Druck, der Index NASDAQ 100 landete wieder auf einem Tief seit April. Der südkoreanische KOSPI, zwischenzeitlich ein Highflyer, sackte am Morgen sogar auf das tiefste Niveau seit Januar ab.Auch die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen zum Wochenausklang tiefrote Vorzeichen: Der Nikkei 225 in Japan, sowie der Shanghai Composite und der Hang Seng in China sacken deutlich ab.
Laut Marktteilnehmern herrschen weiter Zweifel, dass die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz rasch genug entsprechende Gewinne abwerfen. Der Börsengang von Anthropic habe diese Skepsis nicht zerstreuen können. Eine Rolle bei den Kursturbulenzen könnte auch gespielt haben, dass Akteure in ihren Portfiolios Umbauten vornehmen mussten, unter anderem um Platz für die Anthropic-Aktie zu schaffen.
Gedämpfte Stimmung bei Experten
Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors NVIDIA schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.
"Der Markt ist eindeutig unzufrieden, und KI steht ganz klar im Zentrum der Verkäufe", sagte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei der Pepperstone Group. Damit trifft genau das Gegenteil einer Jahresendrally ein, die sich manche Anleger vielleicht noch erhofft haben.
Letzte DAX-Rekorde
Am 12. Novemver stieg der DAX zeitweise bis auf 27.001,67 Punkte und damit erstmals über die psychologisch wichtige Marke. Am gleichen Tag wurde zudem bei 26.771,88 Zählern auch ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis erreicht.
Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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