DAX aktuell

Die Korrektur des DAX fand auch am Freitag zunächst keinen Halt. Er verzeichnete den sechsten Verlusttag in Folge.

• Die US-Inflation ist im Oktober unerwartet stärker gestiegen, was die wirtschaftliche Unsicherheit erhöht und die Märkte weiterhin belastet.

• Die Aktienmärkte profitieren von sinkenden Ölpreisen, positiven Unternehmenszahlen und Konjunkturoptimismus, während geopolitische Unsicherheiten wie der Iran-Krieg die Anleger vorsichtiger stimmen.

• Der DAX erreichte heute ein neues Allzeithoch bei 26.771,88 Punkten, nachdem er zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Punkten gestiegen war.

Der DAX verlor zur Handelseröffnung rund 1 Prozent auf 25.187,51 Punkte und blieb tief im Minus. Dabei riss das Börsenbarometer die 25.000-Zähler-Marke. Die angespannte weltweite Börsenlage brockte dem deutschen Leitindex damit den sechsten Verlusttag in Folge ein. Schlussendlich verabschiedete er sich 2,6 Prozent tiefer bei 24.802,78 Zählern aus der Woche.

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Anthropic-IPO lieferte nicht den erhofften Schwung

Die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie ließ jedoch schnell nach: nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen sie bei rund 97 Dollar.

Schwaches Tech-Umfeld

Auch der restliche Tech-Sektor blieb unter Druck, der Index NASDAQ 100 landete wieder auf einem Tief seit April. Der südkoreanische KOSPI, zwischenzeitlich ein Highflyer, sackte am Morgen sogar auf das tiefste Niveau seit Januar ab.

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Auch die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen zum Wochenausklang tiefrote Vorzeichen: Derin Japan, sowie derund derin China sacken deutlich ab.

Laut Marktteilnehmern herrschen weiter Zweifel, dass die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz rasch genug entsprechende Gewinne abwerfen. Der Börsengang von Anthropic habe diese Skepsis nicht zerstreuen können. Eine Rolle bei den Kursturbulenzen könnte auch gespielt haben, dass Akteure in ihren Portfiolios Umbauten vornehmen mussten, unter anderem um Platz für die Anthropic-Aktie zu schaffen.

Gedämpfte Stimmung bei Experten

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors NVIDIA schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.

"Der Markt ist eindeutig unzufrieden, und KI steht ganz klar im Zentrum der Verkäufe", sagte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei der Pepperstone Group. Damit trifft genau das Gegenteil einer Jahresendrally ein, die sich manche Anleger vielleicht noch erhofft haben.

Letzte DAX-Rekorde

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Am 12. November stieg der DAX zeitweise bis auf 27.001,67 Punkte und damit erstmals über die psychologisch wichtige Marke. Am gleichen Tag wurde zudem bei 26.771,88 Zählern auch ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis erreicht.

Thomas Zoller, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX