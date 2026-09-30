Inflationsdaten im Fokus: DAX gibt anfängliche Gewinne wieder ab und rutscht ins Minus
DAX fällt nach zunächst starkem Start unter die Nulllinie. Am Nachmittag vorgelegte Inflationsdaten werden wieder zur Belastungsprobe.
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Der DAX ging mit einem kleinen Aufschlag von 0,36 Prozent bei 25.490,67 Punkten in den Mittwochshandel. Nachdem er sich zunächst weiter nach oben absetzte, werden Anleger nun wieder vorsichtiger, der Leitindex rutscht in die Verlustzone.
Mit dem Tages näherte sich der DAX zeitweise wieder seinem Vortageshoch bei 25.617 Punkten. Im Bereich seiner 21-Tage-Linie hatte er tags zuvor wieder abgedreht.
Halbleiterwerte bleiben im Anlegerfokus
In Asien prägten vor allem Kursgewinne im Halbleitersektor das Geschehen. US-Präsident Donald Trump hatte neue Bundesvorschriften zur KI abgelehnt, nachdem er sich im Weißen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte - und dies vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Bedenken hinsichtlich der von dieser Technologie ausgehenden Gefahren.
Nach einem Mittagessen mit fast zwei Dutzend Führungskräften aus dem Silicon Valley, darunter den Firmenchefs von Anthropic und NVIDIA, sagte Trump, die bestehenden Gesetze reichten aus, um die Amerikaner vor den potenziellen Risiken der künstlichen Intelligenz zu schützen.
Preisdruck in Deutschland wächst
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September wie erwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 3,3 (August: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das entsprach genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.
Anleiherenditen, Ölpreise, Zinsen - was sonst noch wichtig ist
Auf der Schattenseite bleiben für die Anleger die Ölpreise - die tags zuvor auf hohem Niveau allerdings ein gutes Stück gesunken waren - und Anleiherenditen. Umso wichtiger werden am Nachmittag die US-PCE-Inflationsdaten für den Monat August. Sie sind ein wichtiges Teuerungsmaß für den Zinskurs der Notenbank.
Letzte DAX-Rekorde
Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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