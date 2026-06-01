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DAX aktuell

Iran-Abkommen im Fokus: DAX stabil - 25.000-Punkte-Marke kurzzeitig wieder übersprungen

18.06.26 10:30 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Geopolitische Erleichterung vs. restriktive Fed: So reagiert der DAX | finanzen.net

Das überraschende Inkrafttreten des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran hat den DAX am Donnerstag zeitweise wieder die 25.000er-Marke überschreiten lassen.

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Der DAX wies zur Startglocke einen Aufschlag von 0,25 Prozent auf 24.996,54 Punkte aus. Anschließend konnte er die psychologisch wichtige 25.000er-Marke überschreiten. Im Laufe des Vormittags fällt er jedoch an die Nulllinie zurück und damit auch wieder unter die 25.000-Punkte-Marke.

Abkommen zwischen Iran und USA stützt etwas

Etwas erleichternd wirkt, dass das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft tritt. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Kurzmitteilungsplattform X bekannt. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.

Leitzinsentscheidung der Fed

Unter Führung des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hat die US-Notenbank Fed die von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen nicht durchgesetzt, sondern eher Signale einer Straffung gegeben. Gestern Abend gab die Notenbank vorerst bekannt, den Zins aktuell nicht anzutasten. "Die aktualisierten Prognosen sowie Warshs wiederholte Betonung der Preisstabilität veranlasste die Märkte dazu, ihre Erwartungen hinsichtlich einer strafferen Geldpolitik auf Oktober dieses Jahres vorzuverlegen", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

Am Markt setzt sich im Tagesverlauf die positive Bewertung des ersten Auftritts von Warsh als neuer US-Notenbank-Chef durch. Er habe sich zur Preisstabilität bekannt, was vor allem im langfristigen Anleihebereich für Vertrauen sorgt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Thomas Zoller, Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

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