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Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung: DAX fest - 25.000er-Marke im Fokus

15.06.26 10:28 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX mit Kurssprung - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung | finanzen.net

Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran sowie das SpaceX-IPO sorgen für eine positive Stimmung. Das schiebt den DAX am Montag weit gen Norden.

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Der DAX begann den Handelstag 1,76 Prozent fester bei 25.068,37 Zählern und damit deutlich über der vielbeachteten 25.000er-Marke. Danach hält er sich mit kräftigen Gewinnen im Plus und pendelt um die wichtige Hürde.

Deal zwischen USA und Iran lässt Anleger jubeln

Oftmals angekündigt, ist der Deal zwischen den Kriegsparteien jetzt endlich Fakt: Der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat hat nach eigenen Angaben das Rahmenabkommen mit den USA unter der Führung von Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei finalisiert. Es umfasse ein sofortiges Kriegsende an allen Fronten, eingeschlossen dem Libanon. Marktbeobachter verwiesen am Morgen zwar weiter auf Restzweifel, aber Anleger nehmen die Absichten gerne zur Kenntnis.

Ölpreise fallen deutlich - Inflationsdruck sinkt

Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus soll laut US-Angaben aufgrund notwendiger Minenräumung erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden. Die Ölpreise sinken um etwa fünf Prozent und sorgen für weiter abnehmenden Inflationsdruck. Dies könnte vor den Zinsentscheiden, die in dieser Woche in den USA, Japan, Großbritannien und der Schweiz anstehen, perspektivisch den Handlungsdruck etwas mildern.

Börsenstart der SpaceX-Aktie wirkt nach

Gut für die Börsenstimmung verlief am Freitag in New York auch der Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX. Anleger konnten üppige Gewinne erzielen und der Trend geht am Montag im Tradegate-Handel nochmals etwas nach oben. Das Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk ist aus dem Stand mehr wert als der Facebook-Konzern Meta und der Elektroautobauer Tesla.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt damit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Evelyn Schmal, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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