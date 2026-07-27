Iran-Konflikt drückt weiter aufs Sentiment: DAX startet dennoch robust in den Mittwochshandel

DAX aktuell

19.08.26 09:04 Uhr

Der deutsche Leitindex startet trotz der problematischen Lage in Nahost sowie dem Abverkauf bei Halbleiterwerten stabil.

• Die Berichtssaison zeigt gemischte Ergebnisse: Heidelberg Druckmaschinen hält an Jahreszielen fest, während Unternehmen wie Redcare Pharmacy von positiven Nachrichten aus der Branche profitieren.

• Der DAX erreichte in der vergangenen Woche neue Höchststände, doch steigende Anleihezinsen und der Nahost-Konflikt belasten die Stimmung, wobei die wichtige Unterstützung bei 26.000 Punkten wieder in den Fokus rückt.

• Aufgrund schwacher Kurse in Asien, insbesondere bei Halbleiterwerten, drohen Verluste im DAX und andere europäische Märkte, nachdem die Kurse bei Chipwerten stark gefallen sind.

Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeigt sich der DAX nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte robust und startet 0,07 Prozent fester bei 26-146,12 Punkten.

Werbung

DAX-Rekorde im Fokus

Seit der vergangenen Wochenmitte gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten zumindest eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Halbleitertitel weltweit unter Druck

In Fernost gerieten der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI aufgrund eines anhaltenden Abverkaufs bei Chipwerten mächtig unter Druck und ermäßigten sich deutlich.

Die Verluste trafen in Asien wie bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was auch für Infineon, AIXTRON oder SUSS MicroTec und andere weiteres Ungemach erwarten lässt. Gerade der südkoreanische KOSPI war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte sich zeitweise mehr als verdoppelt. Bis Ende Juli hatte er sich dann mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

Werbung

Nahost-Konflikt und Anleihenrenditen drücken weiter aufs Sentiment

Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass sich die besonders ängstlichen Anleger bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften. Nun gerate beim DAX allerdings "die psychologisch essenzielle Unterstützung bei 26.000 Punkten unweigerlich wieder in den Fokus", schrieb Analyst Frank Sohlleder von ActivTrades.

Letzte Ausläufer der Berichtssaison

Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hielt trotz eines schwachen ersten Geschäftsquartals mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis an seinen Jahreszielen fest. Auch der Nettoverlust fiel höher als vor einem Jahr aus. Derweil profitierten die Titel von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) deutlich von positiv aufgenommenen Nachrichten des Konkurrenten DocMorris. Dieser hatte im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten und einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert und seinen Verlust verringert. Die Schweizer hoben die Jahreszielspannen für den Umsatz und die bereinigte operative Ergebnisprognose (Ebitda) an.

Werbung

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires