Iran-Konflikt drückt weiter aufs Sentiment: DAX trotz Chipausverkauf robust erwartet

DAX aktuell

19.08.26 07:15 Uhr

Der deutsche Leitindex dürfte der problematischen Lage in Nahost sowie dem Abverkauf bei Halbleiterwerten trotzen.

• Die Berichtssaison ist nahezu abgeschlossen, doch geopolitische Entwicklungen und Konflikte dominieren weiterhin die Marktbewegungen, während der deutsche Leitindex keine neuen Höchststände erreicht.

• Der DAX fällt leicht um 0,22 % auf 26.280,86 Punkte und bleibt unter seinen Rekordmarken, während die Märkte durch schwächere asiatische Vorgaben belastet werden.

Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeichnet sich im DAX nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst wenig Bewegung ab.

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In Fernost gerieten der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI aufgrund eines anhaltenden Abverkaufs bei Chipwerten mächtig unter Druck und ermäßigten sich zeitweise um drei bis über fünf Prozent.

Weltweiter Ausverkauf bei Halbleiterwerten

Die Verluste trafen in Asien wie bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was auch für Infineon, AIXTRON oder SUSS MicroTec und andere weiteres Ungemach erwarten lässt. Gerade der südkoreanische KOSPI war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte sich zeitweise mehr als verdoppelt. Bis Ende Juli hatte er sich dann mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

DAX-Rekorde im Fokus

Seit der vergangenen Wochenmitte gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten zumindest eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Nahost-Konflikt drückt weiter aufs Sentiment

Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass die besonders zittrigen Hände bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires