Iran-Konflikt drückt weiter aufs Sentiment: DAX zeigt sich vor Fed-Protokoll robust

DAX aktuell

19.08.26 12:00 Uhr

Der deutsche Leitindex zeigt sich trotz der problematischen Lage in Nahost sowie dem Abverkauf bei Halbleiterwerten stabil.

• Die Berichtssaison zeigt gemischte Ergebnisse: Heidelberg Druckmaschinen hält an Jahreszielen fest, während Unternehmen wie Redcare Pharmacy von positiven Nachrichten aus der Branche profitieren.

• Der DAX erreichte in der vergangenen Woche neue Höchststände, doch steigende Anleihezinsen und der Nahost-Konflikt belasten die Stimmung, wobei die wichtige Unterstützung bei 26.000 Punkten wieder in den Fokus rückt.

• Aufgrund schwacher Kurse in Asien, insbesondere bei Halbleiterwerten, drohen Verluste im DAX und andere europäische Märkte, nachdem die Kurse bei Chipwerten stark gefallen sind.

Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeigt sich der DAX nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte robust und startete 0,07 Prozent fester bei 26.146,12 Punkten. Im Verlauf halten sich die Ausschläge in Grenzen.

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DAX-Rekorde im Fokus

Seit der vergangenen Wochenmitte gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten zumindest eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Halbleitertitel weltweit unter Druck

In Fernost gerieten der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI aufgrund eines anhaltenden Abverkaufs bei Chipwerten mächtig unter Druck und ermäßigten sich deutlich.

Die Verluste trafen in Asien wie bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was auch auf den Kursen von Infineon, AIXTRON oder SUSS MicroTec lastet. Gerade der südkoreanische KOSPI war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte sich zeitweise mehr als verdoppelt. Bis Ende Juli hatte er sich dann mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

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Nahost-Konflikt und Anleihenrenditen drücken weiter aufs Sentiment

Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass sich die besonders ängstlichen Anleger bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften. Nun gerate beim DAX allerdings "die psychologisch essenzielle Unterstützung bei 26.000 Punkten unweigerlich wieder in den Fokus", schrieb Analyst Frank Sohlleder von ActivTrades.

Letzte Ausläufer der Berichtssaison

Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hielt trotz eines schwachen ersten Geschäftsquartals mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis an seinen Jahreszielen fest. Auch der Nettoverlust fiel höher als vor einem Jahr aus. Sonst bleibt es in Sachen Berichtssaison am Mittwoch eher ruhig.

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Fed-Minutes am Abend

Da heute kaum makroökonomische Daten anstehen, richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die am Abend (nach europäischem Handelsschluss) erscheinenden Fed-Minutes. Die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern bleibt hoch. Besonders spannend wird sein, wie tief die Gräben innerhalb des FOMC sind. Die Anleger suchen nach Hinweisen darauf, wie groß der Einfluss der "Falken" ist und ob über die drei bekannten Abweichler hinaus weitere Mitglieder eine Zinserhöhung befürworten könnten.

Zusätzlich werden die heute veröffentlichten Inflationsdaten für die Eurozone genau beobachtet, um die aktuelle Preisdynamik im Währungsraum besser einschätzen zu können.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires