Nahostkonflikt: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen mit Erholung
PATRIZIA-Aktie legt zu: Gewinn übertrifft Erwartungen - Dividende soll steigen
Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen

05.03.26 10:47 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX auf Achterbahnfahrt - Nachrichten aus Nahost zeigen Licht und Schatten | finanzen.net

Nach der kurzen Erholung am Mittwoch zeigt sich der DAX am Donnerstag eher nervös. Anleger schwanken zwischen Teherans Diplomatie-Hoffnung und steigenden Ölpreisen.

Der DAX wies zum Start in den Donnerstag einen kleinen Abschlag von 0,25 Prozent auf 24.145,44 Zähler aus. Nach einem Rücksetzer nahe der 24.000-Punkte-Marke folgte eine kurze Erholung, bevor der Index nun kraftlos um seinen Startwert pendelt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte.

Andererseits sei die Intensität der iranischen Raketenattacken stark zurückgegangen, da die US-Militärschläge die Fähigkeiten des Landes geschwächt hätten, so Analyst Chang Wei Liang von DBS Group Research gegenüber Dow Jones Newswires. Es gebe außerdem Berichte, wonach der Iran auf Geheimdienstebene Offenheit für Gespräche über eine Beendigung des Krieges signalisiert haben soll, ergänzte der Stratege.
Ölpreise wieder im Aufwind

Obendrein wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet, was die Sorgen um die Handelsschifffahrt neu befeuerte. Die Folge sind wieder anziehende Ölpreise. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management liegt das Problem nicht im getroffenen Tanker, sondern der Erkenntnis, dass die Kriegshandlungen neben Militäranlagen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen.

"Super-Donnerstag" für Unternehmenszahlen

Mit einem wahren Bilanzreigen werden Anleger am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt konfrontiert. Entsprechend werden Unternehmenszahlen heimischer Branchengrößen auch über den Gesamtmarkt mit entscheiden.

Zudem stehen in der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDAX steigen der Motorenbauer DEUTZ, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist JENOPTIK aus dem Nebenwerteindex SDAX auf.
Die Fluggesellschaft Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste - sie hat die Rückkehr in den Leitindex allerdings verpasst.

10:47Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
