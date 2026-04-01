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Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX im Minus

23.04.26 14:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Iran-Krieg und neuer Ölpreisanstieg drücken DAX - 24.000 Punkte im Blick | finanzen.net

Am Donnerstag übernehmen die Bären das Ruder am deutschen Aktienmarkt. Das deutsche Börsenbarometer DAX fiel kurzzeitig bereits unter runde Marke von 24.000 Punkten.

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Der DAX ist mit einem Kursverlust von 0,43 Prozent bei 24.089,78 Punkten in den Handel gestartet. Nachdem er zeitweise stärker fiel, unterschritt er zwischenzeitlich die psychologische wichtige 24.000-Punkte-Marke. Zudem fiel er unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, womit sich der Abgabedruck verstärken kann. Aktuell bewegt sich der Leitindex im Minus, kann die wichtige 24.000-Punkte-Marke zurückerobern.

Iran-Krieg und Ölpreise belasten

US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke. Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag. Die USA wie auch der Iran warnten, sie seien bereit, die Kämpfe wieder aufzunehmen.

Am Mittwoch hat der Iran zudem drei Schiffe beschossen, die durch die Meerenge fuhren, und zwei davon aufgebracht. Die Ölpreise legten daraufhin wieder zu. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg dabei wieder über die Marke von 100 Dollar.

Warten auf Quartalszahlen von SAP

Neben dem Nahost-Krieg gilt das Interesse der Bilanzsaison. Am Morgen hat bereits der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius seine Bücher geöffnet. Er hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert, blieb damit aber leicht hinter den Analystenerwartungen zurück. Besonders gespannt dürften die Anleger auf auf die Zahlenvorlage von SAP warten: Der Softwaregigant wird seine Bilanz jedoch erst am späten Abend präsentieren.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Trotz der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt bleibt der Abstand zum Rekordniveau bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, thodonal88 / Shutterstock.com

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