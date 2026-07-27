Iran-Sorgen überwiegen: DAX leicht im Minus - Allzeithoch bleibt greifbar
Der DAX bleibt am Dienstag in der Nähe seines Rekordhochs - auch eine neue Bestmarke ist möglich.
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Der DAX ist am Dienstag etwas fester in die Sitzung eingestiegen. Zur Startglocke lag er 0,2 Prozent im Plus bei 26.378 Punkten. Aktuell fällt er leicht zurück.
Iran-Konflikt, Energiepreise & Co.
Ein gutes Gewinnwachstum der DAX-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugen ein konstruktives Umfeld für den DAX", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank am Morgen. Mit Blick auf den Nahostkonflikt hätten sich die Marktakteure mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen".
Gleichwohl gibt Stanzl zu bedenken: "Resilienz ist aber nicht gleichbedeutend mit Immunität: Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."
DAX-Rekord im Fokus
Am Montag ging der DAX mit einem Schlussstandrekord von 26.323,88 Zählern aus der Sitzung, das letzte Intra-Day-Allzeithoch wurde am vergangenen Freitag bei 26.445,18 Punkten erzielt.
Bilanzsaison im Blick
Nachdem es am Montag in der Bilanzsaison etwas ruhiger zuging als während des Großteils der vergangenen Woche, ist in den kommenden Tagen wieder mit deutlicheren Impulsen zu rechnen.
Julia Walter, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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