Jahresendrally: DAX mit neuem Rekordhoch - 27.000er-Marke im Visier

DAX aktuell

12.11.26 09:23 Uhr

Der DAX hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht. Neben sinkenden Ölpreisen stützt auch die Techerholung den deutschen Leitindex.

• Nach dem US-Zwischenwahlsieg der Demokraten haben sich die Bedenken im Techsektor vorerst zerstreut, und die Stimmung am Markt verbessert sich weiter.

• Die US-Inflation ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet, was Unsicherheit über die Wirtschaftslage schafft, während die Berichtssaison deutscher Unternehmen im Endspurt ist.

• Der DAX hat mit einem Plus in den Handel gestartet und erreichte zeitweise ein neues Allzeithoch, gestützt durch fallende Ölpreise und positiven Aktienmarktoptimismus.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 26.910,57 Punkten in den Handel eingestiegen und hat damit direkt ein neues Allzeithoch erreicht. Im weiteren Verlauf stieg das Börsenbarometer zeitweise bis auf 26.971,32 Punkte.

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Erholung nach 1.000-Punkte-Dämpfer: Was Anleger aufatmen lässt

Das alte Rekordhoch lag bei 26.692 Punkten aus der Vorwoche. Von diesem Höchststand war das Barometer zeitweise um mehr als 1.000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich größer geworden waren. Diese Zweifel haben sich nun vorerst zerstreut, denn die Stimmung im Techsektor hat sich seitdem deutlich verbessert, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von NVIDIA-Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte.

Auch sinkende Ölpreise tragen zu einer Entspannung am Markt bei und stützen die Börsen.

"Mit der aktuellen Stärke bestätigt der DAX sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November. Der neue Aktien -Optimismus werde vor allem vom rückläufigen Öl- und Gaspreis gestützt. Die Hoffnung auf Frieden im Iran lasse die wichtigen Energieträger wieder etwas günstiger werden. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

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Berichtssaison mit großem Finale

In der Berichtssaison hierzulande findet das große Finale statt. Die Allianz, Munich Re, Siemens und Merck KGaA berichten aus dem Dax. Enorm viele Quartalsberichte kommen ferner von Unternehmen aus dem SDAX.

Inflation in den USA steigt stärker als prognostiziert

Als Damoklesschwert schwebt dennoch die Wirtschaftslage über den Märkten. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte der Anstieg bei 0,6 Prozent gelegen.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Lebensmittel und Energie) stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat. Hier hatten Volkswirte mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im September hatten sie um 0,3 Prozent zugelegt.

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Für den Oktober werden nur Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Denn vor einem Jahr waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Basis für einen Jahresvergleich.

Letzte DAX-Rekorde

Seinen historischen Höchststand markierte der deutsche Leitindex am 5. November mit 26.692,90 Zählern. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires