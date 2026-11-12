Jahresendrally ja oder nein? DAX fällt nach Sprung über 27.000er-Marke wieder zurück und schließt moderat im Plus

DAX aktuell

12.11.26 17:46 Uhr

Der DAX hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht. Am Nachmittag ging Anlegern mit den US-Vorgaben dann die Puste aus.

• Nach dem US-Zwischenwahlsieg der Demokraten haben sich die Bedenken im Techsektor vorerst zerstreut, und die Stimmung am Markt verbessert sich weiter.

• Die US-Inflation ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet, was Unsicherheit über die Wirtschaftslage schafft, während die Berichtssaison deutscher Unternehmen im Endspurt ist.

• Der DAX hat mit einem Plus in den Handel gestartet und erreichte zeitweise ein neues Allzeithoch, gestützt durch fallende Ölpreise und positiven Aktienmarktoptimismus.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 26.910,57 Punkten in den Handel eingestiegen und hat damit direkt ein neues Allzeithoch erreicht. Im weiteren Verlauf stieg das Börsenbarometer zeitweise bis auf 27.001,67 Punkte und damit erstmals über die psychologisch wichtige Marke. Anschließend kam er jedoch deutlich zurück schloss nur moderate 0,41 Prozent fester bei 26.771,88 Zählern.

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Erholung nach 1.000-Punkte-Dämpfer: Was Anleger aufatmen lässt

Das alte Rekordhoch lag bei 26.692 Punkten aus der Vorwoche. Von diesem Höchststand war das Barometer zeitweise um mehr als 1.000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich größer geworden waren. Diese Zweifel haben sich nun vorerst zerstreut, denn die Stimmung im Techsektor hat sich seitdem deutlich verbessert, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht der Ablösung von NVIDIA-Chef Jensen Huang unter Druck geriet. Schwache Vorgaben aus den USA ließen dann in Frankfurt die Gewinne wieder schmelzen.

Händler werden vorsichtiger

Händler verwiesen auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg als Belastung, nachdem hier in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform "Truth Social", dass man keinen Deal mit dem Iran brauche. So ziehen die Ölpreise wieder leicht an, wenn auch Brent weiterhin deutlich unter 100 US-Dollar je Barrel notiert.

Nach Gewinnen am Morgen

"Mit der aktuellen Stärke bestätigt der DAX sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen angesichts des bisher historisch betrachtet starken Börsenmonats November. Der neue Aktien -Optimismus werde vor allem vom rückläufigen Öl- und Gaspreis gestützt. Die Hoffnung auf Frieden im Iran lasse die wichtigen Energieträger wieder etwas günstiger werden. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

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"Das Gipfelfieber hat die Anleger gepackt", kommentierte zugleich Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. Die neue Bestmarke beim DAX sei Ausdruck einer wieder zunehmenden Risikoneigung der Investoren, getragen von einem Dreiklang aus sinkenden Ölpreisen, soliden Unternehmenszahlen und aufkeimenden Konjunkturhoffnungen.

Berichtssaison mit großem Finale

In der Berichtssaison hierzulande fand das große Finale statt. Die Allianz, Munich Re, Siemens und Merck KGaA berichteten aus dem DAX. Enorm viele Quartalsberichte kamen ferner von Unternehmen aus dem SDAX.

Inflation in den USA steigt stärker als prognostiziert

Als Damoklesschwert schwebt dennoch die Wirtschaftslage über den Märkten. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte der Anstieg bei 0,6 Prozent gelegen.

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Die Kernverbraucherpreise (ohne Lebensmittel und Energie) stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat. Hier hatten Volkswirte mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im September hatten sie um 0,3 Prozent zugelegt.

Für den Oktober werden nur Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Denn vor einem Jahr waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Basis für einen Jahresvergleich.

Letzte DAX-Rekorde

Heute am 12.11. wurde zudem bei 26.771,88 Zählern auch ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis erreicht.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires