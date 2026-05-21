DAX aktuell

Nachdem es in den letzten drei Handelstage am deutschen Aktienmarkt aufwärts gegangen war, rechnen Marktbeobachter zum Start in den Donnerstag nur mit wenig Bewegung.

Der DAX hatte den Mittwochshandel mit einem Zuwachs von 1,38 Prozent bei 24.737,24 Zählern abgeschlossen. Am Donnerstag dürfte er in etwa auf dem gleichen Niveau eröffnen: In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise minimale 0,05 Prozent höher.

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Anleger reagieren verhalten auf Quartalszahlen von NVIDIA - Analysten begeistert

Der KI-Riesen NVIDIA überzeugte mit seiner Quartalsbilanz offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter.

Nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat NVIDIA in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Der Experte sieht bei den Anlegern aber weiter gewisse Bedenken, beispielsweise hinsichtlich des Geschäfts mit modularen Rechenzentrumsarchitekturen (XPU).

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Anleger in Asien feiern neue Hoffnungen auf Ende des Iran-Kriegs

Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs und die starken Geschäftszahlen von NVIDIA geben hingegen den Börsen in Asien am Donnerstag Auftrieb. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump kommen die Verhandlungen mit dem Iran voran. Überdies haben drei Öltanker die Straße von Hormus passiert, was die Ölpreise am Mittwoch zurückkommen ließ. Das wiederum linderte Inflationsängste, worauf auch die zuletzt kräftig gestiegenen Anleiherenditen sanken.

Angeführt werden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt. Dort steigt der KOSPI zeitweise um 7,8 Prozent, während der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 3,65 Prozent zulegt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires