DAX aktuell

Nachdem es in den letzten drei Handelstagen am deutschen Aktienmarkt aufwärts gegangen war, kann sich der DAX am Donnerstag nicht für eine Richtung entscheiden.

Der DAX hat den Donnerstagshandel mit einem Minus von 0,18 Prozent bei 24.692,21 Zählern eröffnet und konnte im anschließenden Verlauf leicht ins Plus drehen. Aktuell gibt er jedoch erneut ab.

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Anleger reagieren verhalten auf Quartalszahlen von NVIDIA - Analysten begeistert

Der KI-Riesen NVIDIA überzeugte mit seiner Quartalsbilanz offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter.

Nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat NVIDIA in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Der Experte sieht bei den Anlegern aber weiter gewisse Bedenken, beispielsweise hinsichtlich des Geschäfts mit modularen Rechenzentrumsarchitekturen (XPU).

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Anleger in Asien feiern neue Hoffnungen auf Ende des Iran-Kriegs

Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs und die starken Geschäftszahlen von NVIDIA geben hingegen den Börsen in Asien am Donnerstag Auftrieb. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump kommen die Verhandlungen mit dem Iran voran. Überdies haben drei Öltanker die Straße von Hormus passiert, was die Ölpreise am Mittwoch zurückkommen ließ. Das wiederum linderte Inflationsängste, worauf auch die zuletzt kräftig gestiegenen Anleiherenditen sanken.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt. Dort stieg der KOSPI um 8,42 Prozent auf 7.815,59 Zähler, während der japanische Leitindex Nikkei 225 um 3,14 Prozent auf 61.684,14 Punkte zulegte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires