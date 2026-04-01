DAX aktuell

Nach der DAX-Erholung der vorangegangenen Handelstage dürfte es in der neuen Woche zunächst wieder klar abwärts gehen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt angespannt.

Am Freitag schloss derDAX 2,27 Prozent höher bei 24.702,24 Punkten, nachdem Aussagen des iranischen Außenministers, dass die Durchfahrt der Straße von Hormus nun für alle Handelsschiffe frei sei, für Euphorie gesorgt hatten. Am Samstag sperrte der Iran die Straße allerdings erneut. Teheran begründet das mit der US-Blockade von iranischen Häfen und Schiffen, die aus diesen auslaufen oder diese ansteuern wollen.

Dies dürfte den deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche belasten. In ersten vorbörslichen Indikationen zeigt sich der DAX zeitweise um 1,23 Prozent tiefer um die 24.000-Punkte-Marke, die somit wieder in Gefahr geraten dürfte.

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Anleger müssen neue Marktlage verdauen

Kurz nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verhandlungsbereitschaft mit Teheran hat zudem das US-Militär einen iranischen Frachter angegriffen. Das Schiff habe versucht, die US-Seeblockade zu durchbrechen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Kurz vor dem Ablaufen der Waffenruhe am Mittwoch sieht Teheran laut der Staatsagentur Irna "keine aussichtsreiche Perspektive für seriöse Verhandlungen" mit den USA.

"Alles, was die Börsen am Freitag gefeiert haben, ist aktuell wieder hinfällig", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Situation in der Straße von Hormus bleibt unübersichtlich. Zudem ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht klar, wann die USA und der Iran wieder miteinander reden werden." Die Phase der Unsicherheit gehe in die Verlängerung. Die Normalisierung der Energiemärkte werde noch weiter nach hinten verschoben.

Aus den USA kommen mit Blick auf mögliche Verhandlungen am Mittwoch unterdessen widersprüchliche Signale: Trump hat seine Bereitschaft zu neuen Verhandlungen angekündigt. Seine Vertreter seien am Montagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social ohne Angaben zur Zeitzone zu machen. Der halb-offiziellen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge wird der Iran allerdings an den Verhandlungen solange nicht teilnehmen, wie die Seeblockade der USA anhält.

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Konjunkturindikatoren im Schatten des Nahostkonflikts

Potenziell marktbewegende Konjunkturdaten dürften laut Dekabank-Volkswirt Kater in dieser Woche weiterhin im Schatten der Entwicklungen im Nahen Osten stehen. Stimmungsindikatoren aus Deutschland sollten "Aufschluss darüber geben, ob die Unternehmen die Lage ähnlich optimistisch sehen wie die Teilnehmer an den Finanzmärkten". Am Dienstag stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen an, am Donnerstag Einkaufsmanagerdaten von S&P Global und am Freitag das ifo-Geschäftsklima.

Berichtssaison in Deutschland läuft an

In der neuen Woche rückt nun auch die anlaufende Quartalsberichtssaison in Deutschland stärker in den Fokus der Anleger. Zu Beginn der neuen Woche ist die deutsche Unternehmensagenda noch weitgehend leer. Am Dienstag informiert der Konsumgüterkonzern Beiersdorf über seine Umsatzentwicklung. Aus den USA veröffentlichen am Dienstag unter anderem der Airbus-Rivale Boeing und nach Börsenschluss in New York der Elektroautobauer Tesla Geschäftszahlen. Am Donnerstag folgen der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius, der Scheinwerferhersteller HELLA, der Bahntechnikkonzern Vossloh und der Softwarehersteller SAP. Den Zahlenreigen beschließt am Freitag ATOSS Software.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was zudem einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX