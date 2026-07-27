Keine neuen Rekorde zum Wochenstart: DAX bleibt in Sichtweite des Allzeithochs

DAX aktuell

10.08.26 17:41 Uhr

Der DAX blieb zum Wochenstart nahe seinem Rekordhoch. Darauf richtete sich zudem der Anlegerblick.

• Experten bleiben bullish für den Aktienmarkt, rechnen mit weiteren Höchstständen, sehen jedoch keinen eindeutigen Sieger im KI-Sektor und erwarten in der kommenden Woche stärkere Impulse in der Bilanzsaison.

• Trotz steigender Ölpreise präsentierten sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea weiterhin robust; US-Präsident Trump äußerte sich optimistisch zur Lösung des Iran-Konflikts.

• Der DAX eröffnete minimal höher und schloss zum Wochenbeginn kaum verändert bei 26.323,88 Punkten, wobei die Dynamik im Handelsverlauf nachließ.

Der DAX hat den Montagshandel minimal höher eröffnet und zeigte sich auch anschließend weitgehend freundlich. Damit behielt der Leitindex sein Rekordhoch vom Freitagnachmittag zu Wochenbeginn im Visier. Zum Handelsende ließ der Schwung jedoch nach und der deutsche Leitindex schloss nur noch marginale 0,02 Prozent im Plus bei 26.323,88 Punkten.

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Fokus bleibt auf Ölpreisen und Iran-Konflikt

Trotz höherer Ölpreise präsentierten sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montag robust.

US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gelassen gegeben. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran.

Neue DAX-Rekorde voraus und KI als Treiber?

Der JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt derweil optimistisch ("bullisch") für Aktien und rechnet mit weiteren Höchstständen. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks von der Geopolitik oder Inflationssorgen ab, so Matejka.

Was den KI-Megatrend betrifft, glaubt Matejka, dass die Ergebnisdynamik der Tech-Unternehmen weiterhin stark bleibt und der zuletzt erfolgte Risikoabbau der Anleger etwas übertrieben wurde. Er sieht in dem Sektor für die zweite Jahreshälfte allerdings auch "keinen eindeutigen Gewinner".

Am Dienstag, den 04.08.2026, ging der DAX mit einem Schlussstandrekord von 26.202,35 Zählern aus der Sitzung, das letzte Intra-Day-Allzeithoch wurde am vergangenen Freitag bei 26.445,18 Punkten erzielt.

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Verschnaufpause in der Bilanzsaison

In der Bilanzsaison ging es auch am Montag etwas ruhiger zu als während des Großteils der vergangenen Woche. Im Wochenverlauf ist diesbezüglich aber wieder mit deutlicheren Impulsen zu rechnen.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires