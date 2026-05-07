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KI-Euphorie kehrt zurück: DAX schließt klar im Plus - wieder näher an 25.000-Punkte-Marke

25.06.26 17:40 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX schließt stärker - nahe 25.000er-Marke | finanzen.net

Nachdem eine Rally bei Halbleiterwerten die asiatischen Börsen angetrieben hat, konnte auch der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnen.

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Der DAX ist mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 24.810,00 Punkten in den Handel gestartet und blieb im Verlauf auf grünem Terrain, die Gewinne wurden sogar deutlich ausgebaut. Schließlich ging er 1,03 Prozent höher bei 24.994,83 Punkten in den Feierabend.
Damit verringert der deutsche Leitindex den Abstand zur zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Schwelle wieder etwas. Während des Donnerstagshandels wurde diese Marke - allerdings nur vorübergehend - sogar überschritten.

Sorgen um Korrektur unberechtigt?

"Die Anleger stecken zwischen Zinssorgen und hohen Erwartungen an den KI-Sektor fest, was das Handelsgeschehen in eine lethargische Schaukelbörse verwandelt", konstatierte Marktanalyst Timo Emden. Die jüngsten Verluste wirkten eher wie eine Verschnaufpause als der Beginn einer handfesten Korrektur, glaubt der Experte.

Freundlich präsentierten sich mehrheitlich auch die asiatischen Börsen am Donnerstagmorgen. Vor allem Halbleiteraktien legten kräftig zu und sorgten dafür, dass der japanische Nikkei 225 sowie der südkoreanische KOSPI wieder in die Nähe ihrer jüngsten Höchststände rückten.

Dabei profitierten Technologiewerte von den überraschend starken Quartalszahlen des US-Chipherstellers Micron Technology. Neben den überzeugenden Ergebnissen sorgte insbesondere die deutlich über den Erwartungen liegende Umsatzprognose für Rückenwind. Das Unternehmen übertraf die Analystenschätzungen bei nahezu allen wichtigen Finanzkennzahlen und hob zugleich seine Prognose an. An den asiatischen Märkten wurden die Zahlen als weiteres Signal für die anhaltend hohe Dynamik und Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz gewertet.

Ölpreise setzen Talfahrt fort

Unterdessen setzten die Ölpreise ihren Abwärtstrend fort. Bereits am Vortag hatten sie den gesamten, durch den Nahostkonflikt ausgelösten Preisanstieg seit März wieder abgegeben.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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