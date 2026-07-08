KI-Schwäche hält an: DAX fällt deutlich - Nahost-Konflikt nach Angriffen auf Tanker im Blick

DAX aktuell

09:46

Zur Wochenmitte werden die Sorgenfalten in Frankfurt wieder größer. Zur KI-Skepsis gesellen sich wieder geopolitische Risiken. Die Börsenampel steht auf Rot.

• In den USA wird SpaceX in den NASDAQ 100 aufgenommen, was passive Fonds zum Kauf der Aktie zwingt. Der NATO-Gipfel in der Türkei lenkte die Aufmerksamkeit auf Rüstungsaktien, insbesondere auf den kanadischen U-Boot-Milliardenauftrag an TKMS, als politisches Signal in Richtung Europa.

• Die Erwartungen an die KI-Branche verändern sich, da die Bewertungen bereits hoch sind und der Markt auf einen dynamischeren Wachstumstempo wartet. Morgan Stanley sieht eine zyklische Rotation weg von Chip- und Speicheraktien hin zu breiteren Sektoren, während Ölpreise und Zinsen sich stabilisieren.

• Der DAX schloss um 1,37 % im Minus bei 25.465,25 Punkten nach mehreren Rekordtagen, wobei das Allzeithoch bei 25.900,10 Punkten lag. Experten äußerten Zweifel an der Nachhaltigkeit der Rally und warnten vor einem überkauften Markt. Die Berichtssaison und schwache KI-Werte in Asien beeinflussten die Stimmung an den europäischen Börsen.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,75 Prozent niedriger bei 25.274,94 Punkten und bleibt danach in der Verlustzone stecken.

Werbung

DAX-Rekordlauf definitiv abgebrochen

Von Donnerstag bis zum Wochenbeginn am Montag hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das Allzeithoch stammt vom Wochenstart und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Montags-Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging er auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

KI-Schwäche noch nicht abgehakt

Bereits tags zuvor machte die Schwäche bei KI-Werten in Asien den europäischen Börsen das Leben schwer. Hintergrund war die rekordverdächtige Zahlenvorlage von Samsung. Anleger hinterfragen zunehmend, wie nachhaltig die von massiven Investitionen getriebene KI-Rally wirklich ist und wann ihr die Puste ausgeht.

Die Gewinnmitnahmen bei KI-Werten ist auch am Mittwoch noch nicht abgehakt: Der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, liegt am Morgen wieder deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Vorabend nach deutlichen Verlusten nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt.

Werbung

US-Vorgaben negativ

Die NASDAQ war in den USA abgerutscht. Dort hatte wie erwartet die Aufnahme von SpaceX in den NASDAQ 100 belastet. Fondsmanager müssen daher Platz schaffen in ihren Portfolios bei Technologiewerten, da am Freitag auch noch das südkoreanische Schwergewicht SK hynix in den USA an die Börse geht. Entsprechend brachen Chip-Aktien in den USA ein.

Fed-Protokoll rückt in den Blick

Im Fokus der Marktteilnehmer steht am Abend das Protokoll der ersten Fed-Sitzung mit dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh. Marktteilnehmer erhoffen sich mehr Einblick in die Denkweise von Warsh. Der US-Anleihemarkt ist angespannt, seit Warsh begonnen hat, mit Nachdruck über die Notwendigkeit zu sprechen, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken. Gleichzeitig hatte Warsh betont, er wolle künftig weniger zukunftsgerichteten Aussagen über die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder treffen. Das erhöht den Informationsbedarf für den Markt enorm.

Nahost-Konflikt nach Angriffen auf Tanker wieder im Fokus

Wieder mehr Thema ist auch der Iran-Krieg - mit gestiegenen Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

Werbung

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires