DAX aktuell

Der DAX hält sich auch nach den am späten Mittwochabend veröffentlichten NVIDIA-Quartalszahlen zunächst weiter über der psychologisch wichtigen Hürde von 25.000 Zählern.

Nachdem der DAX zur Wochenmitte mit einem Plus aus dem Handel gegangen war, eröffnete er am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von NVIDIA um 0,32 Prozent schwächer bei 25.095,86 Zählern. Im Verlauf pendelt das Börsenbarometer um die Nulllinie.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

NVIDIA kann KI-Sorgen nicht gänzlich zerstreuen

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe NVIDIA sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von NVIDIA-Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen.

Die Quartalszahlen von NVIDIA waren zwar erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.

Wer­bung Wer­bung

Bilanzsaison in Deutschland erlebt einen Höhepunkt

In Deutschland stehen am vorletzten Handelstag der Woche sehr viele Quartalsberichte auf der Agenda: Aus dem DAX berichten die Versicherer Allianz und Munich Re sowie die Deutsche Telekom und Scout24. Hinzu kommen zahlreiche Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX