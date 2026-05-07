DAX aktuell

Den hohen Kursverlusten an den Börsen in Tokio und Seoul konnte sich am letzten Handelstag der Woche auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen.

Der DAX hatte den Freitagshandel bei 24.848,51 Punkten um 0,59 Prozent tiefer begonnen. Auch im weiteren Verlauf bewegte er sich in der Verlustzone und gab dabei gar weiter nach. Letztlich schloss er 1,29 Prozent tiefer bei 24.671,22 Zählern.

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Die Erholungsgewinne vom Vortag, die den DAX zeitweise wieder über die 25.000-Punkte-Marke hievten, waren damit wieder dahin. Auf Wochensicht wurde damit wieder ein Minus verzeichnet.

Gewinnmitnahmen lassen asiatische Indizes abstürzen

An den asiatischen Börsen nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Der japanische Nikkei 225 büßte letztlich rund vier Prozent ein und der südkoreanische KOSPI knapp sechs Prozent. Im Handelsverlauf hatten beide Indizes zeitweise noch stärker nachgegeben. Beide Börsenbarometer waren zuletzt jedoch auch auf Rekordstände geklettert.

KI-Sorgen kommen mit Macht zurück

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

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Der massive KI-Ausbau entwickelt sich zu einem neuen Katalysator für die Inflation - Volkswirte sprechen bereits von der zu erwartenden KI-Inflation. Die Auswirkungen dieser Chip-Knappheit wurden durch die jüngsten Pläne von Apple unterstrichen, die Preise für einige Laptops und Tablets anzuheben.

Abkommen zwischen den USA und dem Iran wird auf die Probe gestellt

Im Fokus standen am Freitag aber auch die Entwicklungen im Nahen Osten. Die iranischen Revolutionsgarden haben am Donnerstag ein unter der Flagge Singapurs fahrendes Frachtschiff in der Straße von Hormus angegriffen. Dies erklärten zwei hochrangige US-Beamte und stellten damit das in der vergangenen Woche zwischen den USA und dem Iran geschlossene Abkommen zur Beendigung der Kämpfe und zur Wiedereröffnung der wichtigen Seestraße auf die Probe. Der Ölpreis reagierte allerdings nur kurzfristig mit Aufschlägen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires