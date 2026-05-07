DAX aktuell

Den hohen Kursverlusten an den Börsen in Tokio und Seoul kann sich am letzten Handelstag der Woche auch der deutsche Aktienmarkt nicht völlig entziehen.

Der DAX begann den Freitagshandel bei 24.848,51 Punkten um 0,59 Prozent tiefer. Auch im Anschluss bewegt er sich weiterhin klar in der Verlustzone.

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Die Erholungsgewinne vom Vortag, die den DAX zeitweise wieder über die 25.000-Punkte-Marke hievten, sind damit fast wieder dahin. Auf Wochensicht zeichnet sich wieder ein Minus ab.

Gewinnmitnahmen lassen asiatische Indizes abstürzen

An den asiatischen Börsen nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Der japanische Nikkei 225 büßte letztlich rund vier Prozent ein und der südkoreanische KOSPI knapp sechs Prozent. Im Handelsverlauf hatten beide Indizes zeitweise noch stärker nachgegeben. Beide Börsenbarometer waren zuletzt jedoch auch auf Rekordstände geklettert.

KI-Sorgen kommen mit Macht zurück

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

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Der massive KI-Ausbau entwickelt sich zu einem neuen Katalysator für die Inflation - Volkswirte sprechen bereits von der zu erwartenden KI-Inflation. Die Auswirkungen dieser Chip-Knappheit wurden durch die jüngsten Pläne von Apple unterstrichen, die Preise für einige Laptops und Tablets anzuheben.

Abkommen zwischen den USA und dem Iran wird auf die Probe gestellt

Unterdessen verfolgen die Anleger weiter die Entwicklungen im Nahen Osten. Die iranischen Revolutionsgarden haben am Donnerstag ein unter der Flagge Singapurs fahrendes Frachtschiff in der Straße von Hormus angegriffen. Dies erklärten zwei hochrangige US-Beamte und stellten damit das in der vergangenen Woche zwischen den USA und dem Iran geschlossene Abkommen zur Beendigung der Kämpfe und zur Wiedereröffnung der lebenswichtigen Seestraße auf die Probe. Der Ölpreis reagierte kurzfristig mit Aufschlägen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires