DAX aktuell

Den hohen Kursverlusten an den Börsen in Tokio und Seoul dürfte sich am letzten Handelstag der Woche auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können.

Der DAX war am Donnerstag 1,03 Prozent höher bei 24.994,83 Punkten in den Feierabend gegangen. Am Freitag zeichnet sich angesichts hoher Verluste an den asiatischen Börsen jedoch ein roter Handelsstart ab: Vorbörsliche Indikationen sehen den deutschen Leitindex zum Start zeitweise rund 0,8 Prozent tiefer bei 24.792 Zählern.

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Gewinnmitnahmen lassen asiatische Indizes abstürzen

An den asiatischen Börsen nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Der japanische Nikkei 225 büßt zeitweise rund fünf Prozent ein und der südkoreanische KOSPI sogar fast acht Prozent. Beide Börsenbarometer waren zuletzt auf Rekordstände geklettert.

KI-Sorgen kommen mit Macht zurück

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

Der massive KI-Ausbau entwickelt sich zu einem neuen Katalysator für die Inflation - Volkswirte sprechen bereits von der zu erwartenden KI-Inflation. Die Auswirkungen dieser Chip-Knappheit wurden durch die jüngsten Pläne von Apple unterstrichen, die Preise für einige Laptops und Tablets anzuheben.

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Abkommen zwischen den USA und dem Iran wird auf die Probe gestellt

Unterdessen verfolgen die Anleger weiter die Entwicklungen im Nahen Osten. Die iranischen Revolutionsgarden haben am Donnerstag ein unter der Flagge Singapurs fahrendes Frachtschiff in der Straße von Hormus angegriffen. Dies erklärten zwei hochrangige US-Beamte und stellten damit das in der vergangenen Woche zwischen den USA und dem Iran geschlossene Abkommen zur Beendigung der Kämpfe und zur Wiedereröffnung der lebenswichtigen Seestraße auf die Probe. Der Ölpreis reagierte kurzfristig mit Aufschlägen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires