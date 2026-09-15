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DAX aktuell

KI-Sorgen und hohe Ölpreise belasten: DAX mit leichten Verlusten erwartet

KI-Sorgen und hohe Ölpreise belasten: DAX mit leichten Verlusten erwartet

Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis dürften auch am Dienstag eine Bürde für den deutschen Aktienmarkt bleiben.

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News | Analysen

Der DAX hatte den Montagshandel mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 25.440,81 Punkte beendet und dürfte auch am Dienstag weiter nachgeben. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren jedoch nur leichte Verluste zum Start in den Dienstagshandel.

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Dennoch navigiert der deutsche Leitindex damit wohl weiterhin auf seinem niedrigsten Niveau seit Ende Juli - und in der Nähe der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.230 Zählern verläuft. Darunter würde dann schon die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Blickfeld rücken.

Vertrauen in KI-Technologie bleibt angeschlagen

Nach dem Ausverkauf wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz verlangsamen könnte, blieb eine Erholung der KI- und Halbleiterwerte in Asien mehr oder weniger aus. Das Vertrauen in die Technologie und ihre Potenziale bleibt also angeschlagen. Möglich, dass auch die Anleger in Europa dieses Thema noch nicht abhaken werden.

Ölpreise bleiben hoch

Der Ölpreis blieb über Nacht auf seinem hohen Niveau. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird gar das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb am Morgen der Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf den am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, von der Anleger mit einer geldpolitischen Straffung rechnen.

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Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheid

Marktteilnehmer sprechen auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Zinserhöhung gilt weitgehend als sicher. Wichtig dürften daneben mögliche Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad werden.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

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