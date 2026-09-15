KI-Sorgen und hohe Ölpreise belasten: DAX wenig bewegt - 100-Tage-Linie zurückerobert
Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis sorgen auch am Dienstag für Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt.
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Zum Start in die Dienstagssitzung wies der DAX einen Abschlag von 0,32 Prozent auf 25.360,32 Punkte aus. Danach rutschte er tiefer ins Minus. Im Laufe des Tages kann er seine Verluste jedoch eingrenzen und nähert sich der Nulllinie.
Zeitweise fiel der deutsche Leitindex unter die 100-Tage-Linie, die zuvor bei 25.230 Zählern verlief - inzwischen notiert er jedoch wieder darüber. Darunter ist dann auch die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten nicht mehr weit.
Vertrauen in KI-Technologie bleibt angeschlagen
Nach dem Ausverkauf wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz verlangsamen könnte, blieb eine Erholung der KI- und Halbleiterwerte in Asien mehr oder weniger aus. Das Vertrauen in die Technologie und ihre Potenziale bleibt also angeschlagen. Möglich, dass auch die Anleger in Europa dieses Thema noch nicht abhaken werden.
Ölpreise bleiben hoch
Der Ölpreis blieb über Nacht auf seinem hohen Niveau. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird gar das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb am Morgen der Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf den am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.
Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheid
Marktteilnehmer sprechen auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung. Eine Zinserhöhung gilt weitgehend als sicher. Wichtig dürften daneben mögliche Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad werden.
Letzte DAX-Rekorde
Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.
Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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