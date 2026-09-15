KI-Sorgen und hohe Ölpreise belasten: DAX wieder im Abwärtssog - 100-Tage-Linie im Blick

DAX aktuell

15.09.26 09:46 Uhr

Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis bleiben auch am Dienstag eine Bürde für den deutschen Aktienmarkt.

• Die bevorstehende Fed-Zinsentscheidung, wichtige Konjunkturdaten und Unternehmensberichte, insbesondere von DHL, Bechtle, Wacker Chemie und Kontron, werden die Märkte in der kommenden Woche maßgeblich beeinflussen.

• Die Ölpreisspirale wurde durch den Konflikt im Nahen Osten und die Kontrolle über strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab verstärkt, was die Inflationsängste und die Notwendigkeit von Zinserhöhungen bei den Zentralbanken erhöht.

• Der DAX verzeichnete zum Wochenbeginn einen Rückgang um 0,5 % auf 25.440,81 Punkte, beeinflusst durch steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen im Nahen Osten.

Zum Start in die Dienstagssitzung wies der DAX einen Abschlag von 0,32 Prozent auf 25.360,32 Punkte aus. Danach fällt er noch tiefer.

Werbung

Damit navigiert der deutsche Leitindex weiterhin auf seinem niedrigsten Niveau seit Ende Juli - und in der Nähe der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.230 Zählern verläuft. Darunter würde dann schon die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Blickfeld rücken.

Vertrauen in KI-Technologie bleibt angeschlagen

Nach dem Ausverkauf wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz verlangsamen könnte, blieb eine Erholung der KI- und Halbleiterwerte in Asien mehr oder weniger aus. Das Vertrauen in die Technologie und ihre Potenziale bleibt also angeschlagen. Möglich, dass auch die Anleger in Europa dieses Thema noch nicht abhaken werden.

Ölpreise bleiben hoch

Der Ölpreis blieb über Nacht auf seinem hohen Niveau. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird gar das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb am Morgen der Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf den am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Werbung

Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheid

Marktteilnehmer sprechen auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung. Eine Zinserhöhung gilt weitgehend als sicher. Wichtig dürften daneben mögliche Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad werden.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires