DAX25.238 +0,8%Est506.312 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 +2,7%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.667 +1,8%Euro1,1406 +0,2%Öl70,60 -0,8%Gold4.064 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor

02.07.26 12:49 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX fester über 25.000er-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex setzt sich am Donnerstag an der Frankfurter Börse klar über der 25.000-Punkte-Marke fest.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.239,6 PKT 199,3 PKT 0,80%
Charts|News|Analysen

Mit dem DAX ging es am Donnerstag zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels um marginale 0,06 Prozent auf 25.025,13 Punkte abwärts. Aktuell kann der deutsche Leitindex deutlicher zugewinnen.

Kursverluste in Asien überschatten Donnerstagshandel nicht

Deutliche Kursverluste wurden aus Japan und Südkorea vermeldet. Dort erlitten vor allem Aktien von Chipherstellern heftige Kursverluste. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirken unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war.

Koalition einigt sich auf Reformpaket

Als Stütze für den DAX bleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:49Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor
12:30DAX - Sorgen US-Arbeitsmarktdaten für kräftigen Anstieg?
12:25Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX
11:54Aktien Frankfurt: Dax steigt weiter - Halbleiteraktien aber unter Druck
11:53WDH/Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steht still - Bayer-Aktien legen zu
11:52WDH/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax robust - Halbleiterwerte unter Druck
11:03Nach Klagewellen: Bayer gliedert US-Glyphosatgeschäft aus
10:43Zu verkaufen: 15 Airbus A340 und 82 Triebwerke
mehr