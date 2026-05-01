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Kleine Gewinne in Frankfurt: DAX auf dem Weg Richtung Rekordhoch - Iran-Verhandlungen stützen

27.05.26 16:50 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX mit Gewinnen - Rekordhoch im Visier | finanzen.net

Der deutsche Leitindex verbucht nach dem gestrigen Rücksetzer wieder Gewinne. Das Rekordhoch von Mitte Januar rückt damit in Reichweite.

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Der DAX startete mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 25.324,81 Punkten in den Mittwochshandel. Er verbleibt auch am Nachmittag nach einem kleinen Rücksetzer in der Gewinnzone.

Nach wie vor setzen die Anleger laut Anna Macdonald von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown auf den Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI). Zudem halten die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg an - auch wenn sich jüngst erneut gezeigt hat, dass "die Friedensglocke verfrüht geläutet wurde", wie Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb.

Rekordjagd an den Märkten

In den Vereinigten Staaten erreichten die Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Dienstagabend, getrieben von der KI-Rally, bereits neuerliche Höchststände. Sie befinden sich bereits seit Mitte April wieder auf Rekordjagd. Der Dow Jones Industrial hatte lange Zeit hinterhergehinkt, aber am vergangenen Freitag ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstag gab er nach der feiertagsbedingten Handelspause am Montag allerdings leicht nach.

In Asien ist das Bild am Morgen durchwachsen - mit deutlichen Kursgewinnen in Japan und Südkorea, aber Abgaben in China. Die Ölpreise geben nach ihrem Anstieg vom Dienstag wieder etwas nach.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird am deutschen Aktienmarkt wieder kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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