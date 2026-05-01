DAX aktuell

Der deutsche Leitindex verbuchte nach dem gestrigen Rücksetzer wieder leichte Gewinne. Das Rekordhoch von Mitte Januar bleibt in Reichweite.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 25.324,81 Punkten in den Mittwochshandel. Er verblieb auch anschließend weitgehend in der Gewinnzone, letztendlich ging er aber knappe 0,03 Prozent leichter bei 25.177,8 Punkten aus dem Handel.

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Nach wie vor setzen die Anleger laut Anna Macdonald von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown auf den Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI). Zudem halten die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg an - auch wenn sich jüngst erneut gezeigt hat, dass "die Friedensglocke verfrüht geläutet wurde", wie Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb.

Rekordjagd an den Märkten

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat seine Vortagesverluste wettgemacht und ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. An den US-Börsen ist dem NASDAQ 100 im frühen US-Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand gelungen, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Angetrieben wurde die Entwicklung vor allem von der anhaltenden KI-Euphorie.

In Asien war das Bild am Morgen durchwachsen - mit deutlichen Kursgewinnen in Japan und Südkorea, aber Abgaben in China. Die Ölpreise geben nach ihrem Anstieg vom Dienstag wieder etwas nach.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX