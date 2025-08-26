DAX24.359 ±-0,0%ESt505.473 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -4,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.506 -1,4%Euro1,1696 -0,2%Öl68,14 +0,5%Gold3.364 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen tiefer erwartet -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, RWE, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
DAX aktuell

Konjunkturdaten im Blick: DAX verkleinert Minus - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite

25.08.25 15:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX baut Verluste ab - Rekordhoch bleibt in Reichweite | finanzen.net

Am Montag zeigt sich der DAX zunächst mit leichten Abgaben. Im Fokus stehen die auslaufende Berichtssaison sowie Konjunkturdaten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.357,8 PKT -5,3 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging am Montag 0,54 Prozent leichter bei 24.232,02 Punkten in die neue Börsenwoche und rangiert weiter in der Verustzone, kann seine Abschläge jedoch gen Nulllinie verringern.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Der DAX tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den DAX über die schwierige letzte Meile tragen könnten."

Nach Powell-Rede

Die gute Laune in den USA dank Zinssenkungssignalen dürfte hierzulande nur teilweise ankommen. Denn hinter den taubenhaften Aussagen von US-Notenbankchef Powell stehe eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes. Die Inflation dürfte hingegen weiter zulegen. Gegen Zinssenkungen in den USA sprachen auch die besseren Einkaufsmanager-Indizes (PMI). Indes dürfte auch in Europa die Inflation wieder ansteigen und damit zusätzliche Problem generieren. Denn die Preisdaten aus Großbritannien hatten bereits gezeigt, dass durch die US-Zölle die Input-Preise der Unternehmen wieder anziehen. In Europa stehen daher zahlreiche weitere Inflationsdaten aus vielen kleineren Ländern im Fokus.

Wer­bung

Konjunkturdaten und auslaufende Berichtssaisson im Blick

Da die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen so gut wie beendet ist, dürften Konjunkturdaten verstärkt in den Blick der Anleger rücken.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz höherer US-Zölle erneut verbessert. Wie das Forschungsinstitut ifo am Montag mitteilte, stieg der ifo-Geschäftsklimaindex im August um 0,4 Punkte auf 89,0 Punkte. Volkswirte waren von einem Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers ausgegangen, hatten aber im Schnitt mit 88,8 Punkten gerechnet. Während die aktuelle Lage in den Unternehmen etwas schlechter eingeschätzt wurde, hat sich die Bewertung der künftigen Geschäfte überraschend verbessert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Mehr zum Thema DAX 40

15:16Konjunkturdaten im Blick: DAX verkleinert Minus - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
14:55Optimismus in Transport- und Logistik: Daimler Truck, FedEx, Traton und Delta Air Lines in der Analyse
14:55Optimismus in Transport- und Logistik: Daimler Truck, FedEx, Traton und Delta Air Lines in der Analyse
14:55Optimismus in Transport- und Logistik: Daimler Truck, FedEx, Traton und Delta Air Lines in der Analyse
14:55Optimismus in Transport- und Logistik: Daimler Truck, FedEx, Traton und Delta Air Lines in der Analyse
14:55Optimismus in Transport- und Logistik: Daimler Truck, FedEx, Traton und Delta Air Lines in der Analyse
14:34Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
14:33Aktien Frankfurt: Verhaltener Wochenstart
mehr