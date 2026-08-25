Korrektur setzt sich fort: DAX mit weiteren Verlusten - 21-Tage-Linie nach unten eingerissen

KI-Nachrichtenüberblick

• Der DAX fiel zum Wochenbeginn nach einem Rekordhoch am Freitag um 1,17 Prozent auf 26.258,11 Punkte, nachdem er am Freitag ein Intraday-Hoch von 26.618,74 Punkten erreicht hatte.

• Die Spannungen im Iran eskalieren, nachdem das US-Militär Ziele im Iran angegriffen hat, was die Ölpreise steigen lässt und die Aktienmärkte weltweit belastet.