Korrektur setzt sich fort: DAX mit weiteren Verlusten - 21-Tage-Linie nach unten eingerissen
Nach dem Rekordlauf in Ende letzter Woche bleiben Anleger zunächst weiter vorsichtig. Der Markt reagiert auf die Sorgen vor steigenden Zinsen und anziehenden Ölpreisen.
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Der Leitindex DAX eröffnete den Handel am Dienstag mit einem Abschlag von 0,41 Prozent auf 26.150,75 Punkten und notiert danach weiterhin mit roten Vorzeichen.
21-Tage-Linie im Fokus
Der DAX setzt seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten zum Start in den September leicht fort. Damit fällt die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend abbildet. Sie liegt aktuell bei 26.243 Punkten und wurde letztmals im Juli unterschritten. Der Aktienmarkt hat auf hohem Niveau ein Problem mit steigenden Zinsen am Anleihemarkt und anziehenden Ölpreisen. Inzwischen wird am Markt für den September mit einer US-Zinserhöhung gerechnet.
Letzte DAX-Rekorde
Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Martina Köhler, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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